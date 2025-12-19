La festa del Vòlei Català premia el talent, els valors i les trajectòries
La gala reuneix esportistes, clubs, tècnics i institucions en una nit marcada pels reconeixements, els homenatges i el record a Vicenç Puigdomènech
El voleibol català va viure el passat dimecres 17 de desembre una de les seves nits més especials amb la celebració de la Festa del Vòlei Català, organitzada per la Federació Catalana de Voleibol a l’Hotel Catalonia Ramblas. Una gala marcada pel reconeixement esportiu, el compromís social i l’emoció, que va reunir esportistes, tècnics, clubs, àrbitres i representants institucionals. L’acte es va obrir amb un homenatge a les Seleccions Catalanes de vòlei pista, vòlei platja i vòlei terra, que van rebre l’aplaudiment del públic després d’una temporada de gran nivell competitiu defensant els colors de Catalunya.
Un dels primers guardons de la nit va ser el Premi Club amb Valors, que enguany es va atorgar ex aequo al CE Hortons i a l’Igualada Vòlei Club, destacant la seva tasca social, educativa i comunitària i el paper del voleibol com a eina de formació i inclusió. El premi, amb una dotació econòmica de 1.000 euros, va ser entregat per la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora.
A continuació es van lliurar els Premis Entrenadors amb Valors, adreçats als entrenadors i entrenadores del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials que van destacar pel seu compromís amb el joc net, la col·laboració i el respecte. La gala va continuar amb els Premis Toni Ponce, que reconeixen el millor entrenador de base i el millor entrenador sènior. El guardó al millor entrenador de base va ser per a Alejandro Pérez (DSV CV Sant Cugat), mentre que el premi al millor entrenador sènior va recaure en Agustín Rodríguez (CV Roquetes), després d’una temporada brillant a la Superlliga 2. El Premi Diego León va reconèixer la trajectòria arbitral de Cares Solà, un referent del col·lectiu que, gràcies a la seva constància i professionalitat, ha arribat a xiular a la Superlliga, la màxima categoria estatal. En l’àmbit individual, el Premi Marta Gens a la millor esportista catalana de voleibol de l’any va ser per a Patricia Llabrés, considerada la jugadora catalana amb la trajectòria més destacada a nivell català, estatal i internacional. Aquest 2025 ha assolit una fita històrica amb la classificació per disputar un Mundial. La mateixa Marta Gens, present a la gala, va fer entrega del guardó.
El vòlei platja també va tenir protagonisme amb el Premi Xavi Bosma, que en la seva primera edició va distingir Voleiboom per la seva tasca en la promoció d’aquesta disciplina. El mateix Xavi Bosma, que va rebre de mans de la presidenta de l’ens federatiu l’estilogràfica d’agraïment ‘pels que escriuen la història del vòlei català’, va ser l’encarregat de lliurar el trofeu que porta el seu nom.
Un dels moments més emotius de la nit va arribar amb el Premi Llegendari Vicenç Puigdomènech, en una edició marcada per la pèrdua recent d’una de les figures més estimades del voleibol català. En l’any de la seva mort, el guardó es va lliurar de manera excepcional a tres persones candidates —Miquel Barniol, Montse Pou i Simon Figueras— en un homenatge carregat de memòria i estima.
La gala també va voler reconèixer la tasca silenciosa però imprescindible de Manolo Deiros, que va rebre el Premi Persona amb Valors, pel seu paper clau com a enllaç entre la Federació i la Residència Blume. Abans del tancament, es va viure un emocionant reconeixement a Maria Segura en l’any de la seva retirada esportiva, recollit per la seva mare, Núria Pallerès. La Festa del Vòlei Català va tornar a demostrar que el voleibol del país és molt més que competició: és valors, memòria i futur.
