Festa del Volei Català

Federació Catalana de Voleibol va clebrar la gala d'entrega de trofeus als Campions de Catalunya

La Federació Catalana de Voleibol va celebrar el passat dijous la tradicional gala d’entrega de trofeus als Campions de Catalunya de la temporada anterior; d’homenatge a les Seleccions Catalanes; i de mencions, distincions i premis, com el Toni Ponce als millors entrenadors; el Diego León, a la trajectòria arbitral; i el més emotiu de la vetllada, el Llegendari Vicens Puigdomenech, a la difusió i promoció del voleibol, que va recaure a títol pòstum en Àngel Biosca.

Prop de 350 persones, van poder gaudir d’aquest acte que per primera vegada es celebrava a l’Auditori del CaixaForum. Un espai únic on, de la mà del Sr. Aleix Villatoro, director del Consell Català de l’Esport; del Sr. Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya; i de la Sra. Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol; es va fer entrega dels diferents guardons. Els primers en sortir a l’escenari van ser els equips Campions de Catalunya de la passada temporada. Més de 30 equips de 18 clubs diferents van pujar a l’escenari per rebre el seu trofeu de campió.

Seguidament es va fer homenatge a les Seleccions Catalanes de pista i de platja que han participat als Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques i dels que van tornar amb dos ors a pista, de l’infantil i el cadet femení; un bronze del cadet masculí de pista i un bronze de l’infantil femení de platja.

Un cop premiats els jugadors i entrenadors, va ser el torn de les mencions a patrocinadors i col•laboradors com Vichy Catalan, Score, Wilson, Reprosa, Esteban, Securitas o Fundació Ametller. Enguany s’ha destacat la feina dels promotors del vòlei platja amateur que col•laboren de manera activa en la promoció i desenvolupament del nostre esport. Els guardonats van ser l’Associació Svat, representada per Jordi Muñiz, i Voleiboom, on Jordi Torruella va ser l’encarregat de recollir la placa commemorativa. També es va destacar la tasca de Creativialab, agència de comunicació de Vichy Catalan, patrocinador principal del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja els darrers 7 anys.

La Federació Catalana de Voleibol no es va voler oblidar dels mitjans de comunicació que fan costat a l’entitat. Així, es va convidar i guardonar a Daniel Barcón, director de l’àrea d’Esports de Televisió de Catalunya, pel seu recolzament en la difusió del vòlei platja català amb l’emissió de les finals del Vichy Catalan Volei Tour; a David Casanovas, director general del diari SPORT, per la promoció del voleibol i el vòlei platja en el seu mitjà a través de l’acord amb l’ens federatiu; i a Pere Vilà, director de la Fundació UFEC i responsable d’Esport+ que també ha estat una de les novetats en l’emissió del circuit de vòlei platja i l’entrada del vòlei pista a la plataforma digital.

Es va retre homenatge a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per la seva col•laboració en l’organització i desenvolupament del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials d’aquest 2022 i també per ser part activa en l’acció solidària de recollida de calçat esportiu per la comunitat de Gwueri a Uganda. Un moment compartit amb els fundadors de l’associació Kukura, encorregats de transportar i fer entrega del material en destí.

La Federació Catalana de Voleibol va donar a conèixer al final de la gala els guanyadors del premis Toni Ponce, que distingeix al millor entrenador de base i al millor entrenador sènior de la temporada passada, que van ser per Camilo Caro, en categories de base, i per Albert Iricibar, en la sènior. També es va entregar el premi Diego León, que distingeix i destaca una meritòria carrera arbitral i que va recaure en Adolfo Keim, àrbitre internacional de pista i àrbitre de la Superlliga espanyola. El premi més important i destacat de la nit, el Llegendari Vicens Puigdomènech, va ser a títol pòstum per Àngel Biosca, professor i entrenador de l’escola Claver que va morir al 2013.

L’acte va finalitzar amb els parlaments de les autoritats presents on la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, va destacar que ‘és important que recordem que el voleibol no és un esport minoritari, si de cas, es poc mediàtic’, fent al•lusió al gran creixement d’equips que ha experimentat la federació aquesta temporada, però també va assegurar que ‘la federació està treballant per a que això canviï, i ho podem veure amb els mitjans que avui ens fan costat en un acte com aquest’. El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,Gerard Esteva, va animar als presents a ser conscients de la importància de la transmissió dels bons valors a través de l’esport, mentre el director general del Consell Català de l’Esport, Aleix Villatoro va reconèixer que ‘amb el que parlo habitualment amb la Maribel i el que he pogut veure avui aquí estic convençut que el vòlei català no té límits’.