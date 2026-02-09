PITCH AND PUTT
Fem Gulata i Green Team Urgell líders de l’Interclubs Femení ACPP 2026
El primer cap de setmana de febrer es va jugar la primera prova de l’Interclubs Femení 2026, competició que aquest any arriba la seva XVII edició. Es tracta d’una competició per equips formats per 6 jugadores, que es juga per parelles sota la modalitat fourball (cada jugadora juga la seva bola i puntua el millor resultat de la parella), de les tres targetes entregades per cada equip, comptabilitzen les dues millors. Tots els equips juguen en una única divisió, dividida en dues zones: Nord i Sud. En total hi participen 29 equips d’arreu de Catalunya, amb 174 jugadores a cada prova.
Els 14 equips de la zona Nord van jugar al Pitch & Putt Sant Cebrià, a Sant Cebrià de Vallalta (Maresme). Els equips millor classificats la temporada passada van sortir a jugar a primera hora del matí, mentre que la resta ho van fer a les dues de la tarda. La millor parella va ser la de Les Handiladies de Hcp1, formada per Anna Sánchez i Imma Canal amb 3 cops sota par. La segona posició va ser compartida amb 52 cops per les parelles Sabine Sanford / Isabel Almarcha (Fem Gualta) i Carlota Serra / Gemma Fuster (Les Olewer de Hcp1).
Pel que fa a la classificació per equips, el guanyador de la prova va ser Fem Gualta amb un total de 107 cops, els mateixos que Les Handiladies de Hcp1, que van quedar en segona posició desempatant per fer més cops a la targeta descartada. En tercera posició es van situar Les Olewer de Hcp1, amb 108 cops. En la classificació hàndicap, el primer lloc va ser per a Les Handiladies de Hcp1, seguides de Fem Gualta i en tercera posició Golf Lloret P&P Femení amb 80 punts.
A la zona Sud hi van participar 15 equips que van jugar al Pitch & Putt Can Cuyàs, situat a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). La millor parella va ser la de l’equip lleidatà Green Team Urgell, Núria Bertran i Glòria Ruiz amb 3 cops sota par, en segona posició es van classificar les germanes Ana i Gabriela Iturmendi (Escola de Golf Vallès) amb un cop més i en tercera posició amb 53 cops, la Conchi Carballo / Maria Isabel Olay (Roc3 Femení).
A la classificació general, el triomf va ser per Green Team Urgell amb 107 cops, seguits de Roc 3 Femení amb 108 i en tercera posició Portal del Roc amb 113 cops. Pel que fa a la classificació hàndicap, l’equip líder va ser Escola de Golf Vallès amb 100 punts, seguit de Noies del Montseny amb 90 punts i Roc 3 Femení tercer amb 80 punts.
La propera cita serà el diumenge 1 de març, al Pitch & Putt Gualta (Baix Empordà) pels equips de la zona Nord i al Pitch & Putt Bellpuig (Urgell) pels de la zona Sud.
