Felipe Perrone, Premio Legendario 360

Felipe Perrone ya forma parte, para siempre, de la historia del waterpolo. La Festa de l’Esport Català le entregó el Premio Legendario 360 como reconocimiento a una trayectoria excepcional que se ha cerrado de la manera más brillante posible: proclamándose campeón en el Mundial de waterpolo de Singapur, el broche de oro a una carrera sencillamente irrepetible.

Perrone se despide de la élite como lo hacen los elegidos, en lo más alto del podio. El título mundial logrado en Singapur se suma al oro mundial de 2022, confirmando su papel clave en una de las generaciones más exitosas del waterpolo.

A lo largo de su carrera, el jugador también acumuló dos platas mundialistas (2009 y 2019) y varios bronces, demostrando una regularidad y una competitividad al alcance de muy pocos.

Su palmarés continental no se queda atrás. En 2024 se proclamó campeón de Europa, añadiendo un nuevo oro a su colección, que ya contaba con platas y bronces europeos logrados en distintas ediciones del campeonato. Una trayectoria larga, exigente y siempre al máximo nivel, marcada por la constancia, el talento y un profundo conocimiento del juego.

Más allá de los títulos, Felipe Perrone ha sido un referente dentro y fuera del agua: liderazgo, compromiso y pasión por el waterpolo definen a un jugador que ha dejado huella en cada equipo y competición que ha disputado. El Premio Legendario 360 reconoce no solo sus éxitos deportivos, sino también el legado de una figura imprescindible para entender la historia reciente de este deporte.

Con su nombre ya grabado entre los grandes, Perrone se despide como empezó: compitiendo, ganando y elevando el waterpolo a la máxima expresión. Una auténtica leyenda que ahora se verá obligado a dejar un hueco en la estantería donde tiene todos sus conquistas para poner también el Premio Legendario 360 de la Festa de l’Esport 2025.