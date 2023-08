La felicitat del repte aconseguit jugant a golf per tota Espanya

Un matrimoni ha invertit el seu temps a conèixer tots els recorreguts del golf espanyol Han aconseguit “completar el repte” com a ells els agrada anomenar-lo de jugar tots els camps d'Espanya.

Socis de Golf Vallromanes i recentment també del RCG El Prat, aquest matrimoni format per Edmond Iniesta i Maria José Pastor ha invertit el seu temps de lleure durant els darrers 25 anys a conèixer tots els recorreguts de golf espanyol de 18 forats. Aprofitant les vacances, i els últims anys ja com a prejubilats del seu negoci farmacèutic, han aconseguit “completar el repte” com a ells els agrada anomenar-lo de jugar tots els camps d'Espanya.

Com va començar la vostra història amb el golf?

Després d'aficionar-nos tots dos al golf, i després d'un parell d'anys practicant-lo, vam agafar el llibret de la FCGolf i ens vam animar a anar coneixent tots els camps de Catalunya durant el cap de setmana ja que no teníem més temps en treballar a la farmàcia. Tots els caps de setmana i els festius, els dedicàvem a visitar camps. A Catalunya hem jugat els rústics i de nou forats.

¿Ho van plantejar com un repte?

Sí, es va convertir en un repte fer tots els camps espanyols. Anàvem als camps a jugar sense que ningú sabés el nostre objectiu, encara que al final sí perquè en alguns camps no els podíem jugar i necessitem algun tipus d'ajuda per jugar-los.

Són diferents els camps de Catalunya amb els del País Basc o Andalusia, per exemple?

La vegetació i la cura del camp són diferents. I hem fet amics que alhora ens han ajudat a entrar a alguns clubs molt privats com La Moraleja. Hi ha pocs camps a Catalunya que estiguin molt ben cuidats. La sequera no ajuda, és clar

Algun camp us ha cridat l'atenció?

L'Old de Zagaleta és increïble, a Benhavís. És preciós però complicat. Si no tens un soci que t'hi acompanyi, no el pots jugar. Vam aconseguir per un contacte que vam conèixer a Vallromanes. Allà no hi juga ningú. També ens agrada el de Zapateira i Pedreña…

Després d'aconseguir el repte a Espanya, penseu a ampliar-lo internacionalment?

A l'estranger n'hem jugat 55. Ens va impactar molt Dubai, vam jugar tots en 10 dies. A Malàisia també.

Amb tants anys jugant junts, no us canseu?

Mai! Hem treballat molts anys junts i al camp, ni una mala paraula. Ens ho prenem com una diversió i mai no ens afectarà. En els 27 anys que portem jugant a golf, juguem sempre junts.