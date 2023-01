La FEEC tanca el 2022 amb rècord històric de llicències federatives

Per primer cop en els seus més de 100 anys d’història la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha arribat aquest 2022 a les 44.653 llicències federatives anuals

Per primer cop en els seus més de 100 anys d’història la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha arribat aquest 2022 a les 44.653 llicències federatives anuals. Aquest registre és un nou rècord pel que fa al número de llicències i confirma el creixement sostenible i el progrés que es ve dibuixant des de principis del 2000.

El creixement de la FEEC ha seguit any rere any, després que el passat 2017 se superés per primer cop en tota la història de la federació la xifra de 40.000 federats anuals, que s’havia marcat com un primer sostre. L’any anterior, 2016, el darrer en no arribar a la xifra rodona de 40.000 federats, s’havia tancat amb 39.888 llicències federatives.

La tasca realitzada des de les entitats excursionistes, l’augment de gent que fa activitats de muntanya i la millora en el servei que es dona des de la mateixa federació, han estat factors claus per poder mantenir aquest creixement exponencial en els darrers anys.

Els darrers anys les xifres anuals al mes de desembre s’han tancat superant els 42.000 federats l’any 2021 i 2020, consolidant la FEEC com a tercera federació esportiva del país en numero de federats.

Pràcticament 17.000 federades

El creixement exponencial de llicències federatives també experimenta un creixement pel que fa a les llicències femenines. En total aquest 2022 la FEEC ha fregat les 17.000 llicències femenines comptant ja amb 16.957 llicències femenines.

Els diferents programes per a fomentar l’esport de munatanya femení, iniciatives de les entitats i la paritat establerta en els centres de tecnificació han estat alguns dels aspectes que han ajudat a mantenir aquest creixement en el número de llicències femenines.

Aquest 2023 tot torna a començar i a data de 13 de gener la FEEC supera ja els 20.000 federats per aquesta nova temporada