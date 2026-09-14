Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BaldeMadringRodriLamine YamalBalón de OroAston MartinFerran TorresPadre Lamine YamalRafa NadalMiguel IndurainPaco GonzálezJorge ReyPS Plus ExtraOutdoor
instagramlinkedin

SITTING VOLEI

La Federació Catalana de Voleibol referma la seva aposta pel sitting volley

L’equip OKI Laktasi s’ha proclamat campió i l’LBRS EV ha ocupat la segona posició

La Federació Catalana de Voleibol referma la seva aposta pel sitting volley

La Federació Catalana de Voleibol referma la seva aposta pel sitting volley / FCVB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

sport.es

El IV Torneig Internacional de Sitting Volley ha reunit sis equips: Catalunya SV, Sitting Volley Sevilla, Chieri ’76 SV (Itàlia), Fortis in Unum (Països Baixos), LBRS EV (Alemanya) i OKI Laktasi (Bòsnia i Hercegovina). Els sis conjunts han disputat una lliga a una volta en què tots s’han enfrontat entre si. L’equip OKI Laktasi s’ha proclamat campió i l’LBRS EV ha ocupat la segona posició.

El sitting volley es va incorporar a la Setmana Catalana de l’Esport l’any 2023 i, des d’aleshores, ha format part del programa durant quatre edicions consecutives. Aquesta continuïtat reflecteix el compromís sostingut de la FCVb amb el desenvolupament i la visibilitat de la modalitat.

"El sitting volley és un exemple de com entenem el futur del voleibol català: un esport obert, accessible i sense barreres, on tothom té cabuda.” ha destacat Maribel Zamora, presidenta de la FCVb.

Noticias relacionadas y más

La VI Setmana Catalana de l’Esport 2026 està organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya i, en el cas d’aquesta competició, també amb el suport del Vic Vòlei Callís.

TEMAS

Añádenos en Google