La Federació Catalana de Voleibol activa el Projecte ARC Blume de Vòlei Platja

Un nou programa de desenvolupament esportiu marca l’inici d’una nova etapa per a la disciplina de sorra

Una jornada del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja / SPORT.es

La Federació Catalana de Voleibol fa un pas endavant en l’impuls del vòlei platja amb el Projecte ARC Blume, una iniciativa destinada a formar nous esportistes d’alt rendiment i consolidar el futur de la disciplina de sorra a Catalunya. El programa, inspirat en el model de tecnificació que des de fa anys funciona amb èxit en pista a través del GET Blume, neix amb la voluntat de convertir-se en una estructura estable de detecció i desenvolupament de talent.

El projecte comptarà inicialment amb dos grups de treball, un masculí i un femení, formats per un màxim de sis jugadors i jugadores cadascun. Els esportistes tindran entre 16 i 18 anys en una primera etapa, amb la possibilitat d’ampliar el procés formatiu fins als 20 anys per reforçar el camí cap a l’elit competitiva.

Des de la FCVb es considera prioritari integrar i regularitzar tota aquesta activitat sota el paraigua federatiu, amb l’objectiu de donar continuïtat i estructura a una disciplina que continua creixent any rere any.

La captació dels esportistes es farà a través de tres vies diferents. La primera estarà enfocada a jugadors i jugadores destacats en categories infantil i cadet, especialment aquells amb un perfil clar d’alt rendiment. La segona opció buscarà esportistes amb grans condicions físiques i antropomètriques, encara que no tinguin una trajectòria consolidada en vòlei platja. Finalment, també es contempla la incorporació de jugadors provinents del projecte ARC de pista que puguin adaptar-se amb garanties a la sorra.

El nou centre neuràlgic del projecte serà el Complex Esportiu Joaquim Blume, que estrenarà les noves instal·lacions aquest setembre. La primera prova d’accés oberta tindrà lloc el pròxim 24 de maig a l’Eurofitness Vall d’Hebron.

Amb la posada en marxa del Projecte ARC, el vòlei platja català afronta una nova etapa marcada per la professionalització, la detecció de talent i el creixement competitiu.

