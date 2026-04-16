TRIATLÓ
La Federació Catalana de Triatló celebra la Diada del Triatló Català 2026
La Federació Catalana de Triatló celebrarà el pròxim dissabte 18 d’abril la Diada del Triatló Català 2026, una jornada que combinarà esport, comunitat i decisió estratègica al Canal Olímpic (Castelldefels) i a la Platja de Can Camins (El Prat de Llobregat).
La diada vol esdevenir el gran punt de trobada del triatló català, reunint clubs, esportistes, tècnics, famílies i aficionats en una jornada oberta i participativa per fer d’aquest dia un gran punt de trobada del triatló català.
La jornada arrencarà al matí amb el II Triatló Triplay, Campionat Nacional de Catalunya de Triatló Supersprint, i continuarà a la tarda al Canal Olímpic amb activitats per a tots els públics: reptes esportius, zona expo, xerrades amb referents com Anna Godoy, activitats de paratriatló i una paella popular oberta a federats i no federats.
L’objectiu és oferir un espai on tothom pugui viure el triatló de la manera que més li agradi i compartir-lo amb altres persones amb la mateixa passió.
La diada tindrà també un fort component institucional amb la celebració de l’Assemblea General Ordinària 2026, on es debatran qüestions clau com el pressupost, la modificació d’estatuts i la creació de noves comissions de treball. A més, es presentarà la nova junta directiva i el projecte esportiu que ha de marcar el futur del triatló català, en un moment considerat estratègic per a la federació.
La jornada culminarà amb la Gala del Triatló Català, un acte obert al públic on es reconeixeran els campions i campiones de la temporada 2025 i es posarà en valor el talent i l’esforç del triatló català.
