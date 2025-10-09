La Federació Catalana de Vela rebutja el cessament d’activitat del Club de Mar de Sitges i denuncia un nou atac contra els esports de mar
La Federació Catalana de Vela expressa la seva més enèrgica repulsa davant la decisió del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) d’ordenar el cessament de l’activitat del Club de Mar de Sitges, una mesura que impedirà la pràctica dels esports de mar al municipi i afectarà greument la comunitat esportiva i social vinculada a la vela.
Aquest cessament suposa un nou atac directe als esports de mar, deixant sense espai una entitat històrica que durant dècades ha fomentat la vela i la formació esportiva de joves i famílies. A més, el Club de Mar de Sitges fa anys que viu immers en una situació d’incertesa constant sobre la renovació de la seva concessió administrativa, fet que ha dificultat greument la planificació i el desenvolupament del seu projecte esportiu.
Aquesta manca de seguretat jurídica ha limitat les seves inversions i ha compromès la continuïtat d’un model esportiu arrelat i de gran valor social. El MITECO no ha ofert cap alternativa viable on ubicar unes noves instal·lacions que permetin la continuïtat de l’activitat esportiva del Club de Mar de Sitges, fet que posa en risc la seva supervivència i el dret de la ciutadania a gaudir del mar com a espai d’esport i convivència.
Des de la Federació Catalana de Vela, consideren que aquesta decisió és injusta, desproporcionada i contrària als valors de l’esport, i ens posem totalment a disposició del Club de Mar de Sitges per acompanyar-lo en totes les accions i gestions necessàries per paralitzar aquesta ordre de cessament. La Federació reitera la seva defensa dels clubs nàutics de platja com a agents clau per al desenvolupament dels esports de mar i per a la preservació del vincle històric entre la ciutadania i el mar, i demana al MITECO que reconsideri la seva decisió i obri un diàleg real que permeti garantir la continuïtat de l’activitat esportiva a Sitges.
