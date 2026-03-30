La Federació Catalana promociona la Lluita a La Mina entre les escoles de Sant Adrià de Besòs: ‘Llença’t a la Lluita’ / UFEC

La Federació Catalana de Lluita i DDAA, en col·laboració amb el Seminari de mestres d’Educació Física de primària i el Servei Educatiu de Sant Adrià de Besòs i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs van tornar a organitzar a la Zona Esportiva de La Mina les jornades esportives«Llença’t a la Lluita», amb l’objectiu d’apropar als joves de la ciutat la pràctica esportiva de les Lluites Olímpiques.

L’activitat va reunir un total de 286 alumnes de quart de primària dels centres educatius del municipi Amor de Déu, Sant Gabriel, Túrbula, Escola Cascavell, Escola Catalunya i l’Institut Escola La Mina en què els i les alumnes van descobrir els fonaments bàsics de les Lluites Olímpiques, així com treballar valors essencials com el respecte, la superació, la participació i l’esforç.

Aquest esdeveniment forma part dels objectius socials i esportius que té la Federació Catalana de Lluita amb el municipi de Sant Adrià de Besòs i que properament també serà seu del futur Centre Internacional de Lluites Olímpiques que es construirà al barri de La Mina, integrat al Pla de Transformació del barri 2025-2030

Des de la Federació traslladem la nostra felicitació al Seminari de mestres d’Educació Física de primària dels centres educatius i al Servei Educatiu de Sant Adrià de Besòs per aquesta iniciativa ja consolidada i que té un gran valor a nivell esportiu i de ciutat.

