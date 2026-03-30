Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferran MartorellLiv PennockIsaac CuencaFichajes Real MadridCaminarEndrick MastantuonoBarça femeninoPitarchPogacarJoan LaportaAday MaraVíctor MuñozCulturismoBernardo SilvaCuándo juega EspañaLewandowskiMaldiniRoberto GómezJubilados certificado supervivenciaPilatesAparcarSeguridad SocialPS Plus abrilThe Beauty
instagramlinkedin

PENTATLÓ

La Federació Catalana de Pentatló Modern busca joves universitaris per competir a nivell nacional i mundial

SPORT.es

La Federació Catalana de Pentatló Modern ha obert una convocatòria dirigida a estudiants universitaris menors de 26 anys amb interès esportiu per formar part d’un equip que competirà en el Campionat Nacional Universitari, previst pels dies 2 i 3 de maig a Aranda de Duero. L’objectiu és seleccionar un equip equilibrat format per quatre dones i quatre homes que representin Catalunya en aquesta competició.

Els esportistes seleccionats no només competiran a nivell estatal, sinó que tindran l’oportunitat d’aconseguir la classificació per al Campionat del Món Universitari, que se celebrarà a Madrid l’agost de 2026. La competició exigeix un alt nivell físic i tècnic, ja que combina disciplines com la cursa, el tir amb pistola làser i proves d’obstacles (OCR).

El procés de selecció inclou la participació en sessions d’entrenament específiques prèvies amb l’objectiu de garantir el millor rendiment possible. Les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins al 8 d’abril de 2026, i la federació anima les universitats a difondre aquesta oportunitat entre l’alumnat amb perfil esportiu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL