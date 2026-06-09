MOTONÀUTICA
La Federació Catalana de Motonàutica consolida el Campionat de Catalunya de Ral•lis a Roda de Berà
L'estat del mar va permetre que es vegués un gran espectacle
Les aigües de Roda de Berà han acollit la primera regata puntuable del Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques en la modalitat de ral·lis. Després d'un llarg parèntesi entre 2012 i 2024, la Federació Catalana de Motonàutica consolida amb èxit aquesta divuitena edició, coorganitzada amb el TarracoSea Club.
A diferència de les curses tradicionals en circuit, els ral·lis es disputen en recorreguts oberts de llarga distància cronometrats al detall. En aquesta ocasió, els pilots van sortir individualment cap a l'antic Fortí de la Reina de Tarragona, una ubicació secreta fins al mateix matí de la competició. Els participants van completar el recorregut dues vegades amb el mar en calma, fet que va permetre assolir velocitats extremes, provocant tres avaries mecàniques i el rescat d'una moto a punt d'enfonsar-se.
En l'apartat esportiu, José María Roger es va imposar en la categoria reina (més de 170 CV), seguit d'Àngel Cabrera i Francesc Lloret. Per la seva banda, el vigent campió Fidel Ruiz va guanyar en la classe de fins a 170 CV, superant Joan Sevil i Tomás Fernández. Ruiz va segellar una actuació espectacular: va recórrer les 46 milles en 45 minuts i 6 segons, superant els 50 nusos de velocitat mitjana.
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