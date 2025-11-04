Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LLUITA I DDAA

La Federació Catalana de Lluita i DDAA inicia un acord de cooperació amb la Federació Georgiana de Lluita

La Federació Catalana de Lluita i DDAA inicia un acord de cooperació amb la Federació Georgiana de Lluita

La Federació Catalana de Lluita i DDAA inicia un acord de cooperació amb la Federació Georgiana de Lluita / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

El president de la Federació Catalana de Lluita i DDAA, Juan Carlos Ramos, ha visitat la Federació Georgiana de Lluita per tal de conèixer de primera mà un dels grans referents internacionals i d’elit al món de les Lluites Olímpiques.

La 'Georgian Wrestling Federation' ha obert les seves portes a la 'Wrestling Catalunya" per conèixer la filosofia, instal·lacions i desenvolupament esportiu d’una de les grans escoles de campions del Món i campions Olímpics. 

Tamaz Gegeshidze, president de la Federació Georgiana de Lluita, Lasha Khutsaidze, vicepresident, i Tamaz Gogelia, Secretari General, van ser els grans ambaixadors en la visita del president de la FCLL, Juan Carlos Ramos, i es van concretar sinergies perquè ambdues federacions se’n beneficiïn de forma mútua.

L’objectiu d’aquesta visita institucional és fixar projectes esportius, planificar accions comunitàries i concretar escenaris diversos en què tant a nivell esportiu com social es pugui créixer i consolidar els projectes particulars i grupals.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL