HANDBOL
La Federació Catalana d’Handbol celebra el talent i la trajectòria del seu esport en una gran nit de reconeixements
La Federació Catalana d’Handbol va reunir prop de mig miler d’assistents al Complex Esportiu Municipal de les Moreres, a Esplugues de Llobregat, en una nova edició de la Festa de l’Handbol Català. L’acte, organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues i del Club Handbol Esplugues les Moreres, va esdevenir una gran trobada de referents de l’handbol català per homenatjar esportistes, clubs, àrbitres i institucions que han destacat al llarg de la temporada.
La celebració va reconèixer més d’un centenar de premiats i va deixar moments especialment emotius. Entre ells, la menció especial a títol pòstum a Josep Nonell, que va generar una llarga ovació dels assistents; o la concessió de la insígnia d’or a tres llegendes de l’handbol que han tancat la seva etapa esportiva: Joan Cañellas, Viran Morros i Antonio García. També es va atorgar la insígnia d’or i brillants a Pere López, president del Sant Martí Adrianenc, com a reconeixement a la seva trajectòria i contribució al creixement de l’handbol català.
La vetllada va posar en valor l’excel·lent paper de les seleccions catalanes d’handbol base al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, així com la tasca de les diferents seus organitzadores. En aquest sentit, van participar-hi representants dels ajuntaments de Mataró, Calella i Lloret de Mar. Durant l’acte també es va presentar el nou equipament de la selecció catalana, que es convertirà en emblema de les properes competicions.
Un dels moments més destacats de la nit va ser el comiat d’Esplugues de Llobregat com a Ciutat de l’Handbol Català i el traspàs simbòlic del relleu a Calella, que assumirà el protagonisme en els pròxims anys. El públic va celebrar aquest canvi com un nou impuls per continuar projectant l’handbol català arreu del territori.
