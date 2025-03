La Federació Catalana d’Escacs corona la igualtat en una jornada històrica

Els escacs han fet història dissabte passat al Recinte de la Fabra i Coats, on la Federació Catalana d’Escacs va celebrar el Dia Internacional de la Dona amb una jornada que ha combinat esport, reflexió i reivindicació. L’esdeveniment, emmarcat en la commemoració del Centenari de la Federació, va servir per posar en valor el paper de les dones en aquest esport i per reafirmar el compromís de l’organització amb la igualtat de gènere.

Un dels moments més destacats va ser la sessió de partides simultànies, protagonitzada per la mestra FIDE femenina (WFM) Leancy Fernández, qui s’ha enfrontat a múltiples rivals en una demostració de talent i estratègia. Fernández, una de les referents del panorama escaquístic, forma part de les 10 millors jugadores catalanes i compta amb el reconeixement de la Federació per la seva tasca com a model per a les noves generacions d’esportistes.

Esport i taula rodona

A banda de l’activitat esportiva, la jornada va incloure una taula rodona en clau de gènere, que va reunir veus destacades del món dels escacs i de l’esport català. Hi va participar Cèsar Thovar, representant territorial de l’Esport a Barcelona; Isabel Pérez, secretària general de la UFEC; Pepo Viñas, president de la Federació Catalana d’Escacs; Marina Ponsa, membre de junta i de la Comissió Feminista de la Federació; i Cristina Bosch, gerent de la Federació Catalana d’Escacs. Totes ells van reflexionar sobre els reptes i avenços en matèria d’igualtat dins els escacs, posant èmfasi en la necessitat de consolidar referents femenins i d’ampliar les oportunitats per a les esportistes en l’àmbit competitiu.

Les dones als escacs

La jornada va culminar amb un acte simbòlic i carregat de significat: una gran fotografia col·lectiva en què les persones assistents van format la silueta d’una corona gegant, símbol que representa la dama dels escacs en els taulers, peça clau de poder i lideratge i, alhora, de la lluita per la igualtat dins l’esport. Amb aquest gest, la Federació va voler enviar un missatge clar: les dones als escacs han vingut per quedar-se.