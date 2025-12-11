Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La FCVb reforça la protecció dels menors amb nova formació per a entrenadors i àrbitres

La FCVb reforça la protecció dels menors amb nova formació per a entrenadors i àrbitres / UFEC

La Federació Catalana de Voleibol incorporarà el mòdul Protecció Integral a la Infància en l’Esport a la formació d’entrenadors i àrbitres a partir del 2026, amb l’objectiu de prevenir i detectar situacions d’abús, assetjament o risc dins l’entorn esportiu.

La formació inclourà protocols oficials, continguts sobre violència sexual, ús segur d’espais i canals digitals, així como un test final per garantir-ne l’assimilació. També s’hi introdueix la figura del Delegat/ada de Protecció, que actuarà com a referent i vetllarà pel compliment de les mesures de seguretat a cada entitat.

Amb aquest pas, la FCVb reforça el seu compromís amb un voleibol més segur, respectuós i protector per a tots els menors.

