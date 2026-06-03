Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RashfordRoland Garros directoLeo Messi - Princesa de Asturias DeportesVlahovicLey de Propiedad HorizontalElecciones Real MadridLuis EnriqueKnicks - SpursRoland Garros orden de juegoSemifinales Roland GarrosCuadro Playoffs Liga EndesaEtapa 5 Giro de Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesNoticias BarçaEspaña - InglaterraTour de FranciaHorarios MotoGPHorarios F1Juanma RodríguezRonceroSeguridad SocialNormas DGTCuándo juega EspañaParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

La FCVB impulsa el sitting volley com a nova via d'esport inclusiu a Catalunya

S'estableix un nou pla per consolidar-ne la pràctica a Catalunya i ampliar la seva base de jugadors i jugadores

Partit de la Selecció Catalana de sitting vòlei

Partit de la Selecció Catalana de sitting vòlei / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El sitting volley vol fer-se un lloc dins l’esport català. La Federació Catalana de Voleibol ha reprès l’impuls d’aquesta modalitat adaptada del voleibol, que poden practicar persones amb i sense discapacitat, amb l’objectiu de donar-li continuïtat, visibilitat i una base estable de practicants a Catalunya.

La FCVb ja va tenir una vinculació amb el sitting volley en el marc dels Jocs Paralímpics de Barcelona 1992 i, més recentment, ha mantingut aquest paper pioner amb les primeres accions de promoció i visibilització iniciades l’any 2023 en el marc de la Setmana Catalana de l’Esport. Aquell primer pas va permetre acostar una disciplina paralímpica i consolidada internacionalment a l’ecosistema del voleibol català, i va obrir una línia de treball que ara la Federació vol reforçar.

En aquell context, la FCVb va iniciar converses amb agents de referència del paravòlei, tant a nivell estatal com internacional, amb la voluntat de promoure activitats que donessin visibilitat a aquesta disciplina i permetessin activar-ne la pràctica a Catalunya. Entre aquests referents hi figura Sitting Volley Sevilla, considerat un dels motors del desenvolupament del voleibol assegut a l’Estat i una experiència de referència per a altres territoris que volen fer créixer aquesta modalitat.

El nou projecte de la FCVb neix amb l’objectiu de donar continuïtat a aquesta feina inicial i avançar cap a una implantació progressiva del sitting volley a Catalunya. En aquesta primera etapa, la prioritat serà donar a conèixer la modalitat, captar nous jugadors i jugadores i facilitar que les persones interessades puguin provar-la en un entorn proper, adaptat i segur.

Per fer-ho possible, la Federació preveu treballar de manera coordinada amb entitats vinculades a l’esport adaptat i a la discapacitat física, així com amb clubs del territori que puguin contribuir a la creació de futurs nuclis de pràctica. Aquest treball en xarxa serà clau per arribar al col·lectiu, detectar necessitats reals i construir un model de creixement sostenible, més enllà de les accions puntuals de promoció.

El pla contempla accions de promoció, jornades de descoberta, concentracions obertes i activitats orientades a donar visibilitat al sitting volley. La voluntat és anar implementant el projecte de manera progressiva per, en un futur proper, poder activar una estructura competitiva que doni continuïtat esportiva a la modalitat.

Noticias relacionadas

Amb aquesta iniciativa, la Federació Catalana de Voleibol reafirma el seu compromís amb un voleibol més inclusiu i obert a tothom, i dona continuïtat al camí iniciat com a entitat pionera en la promoció del sitting volley a Catalunya.

TEMAS

Añádenos en Google