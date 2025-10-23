VOLEIBOL
La FCVb impulsa un estudi sobre la incidència de lesions en el voleibol federat català
L’informe epidemiològic, elaborat pels investigadors Javier Peña i Arnau Baena del Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física de la UVic-UCC, amb la col·laboració d’Itegra, analitza 1.820 lesions registrades durant la temporada 2023-2024
La Federació Catalana de Voleibol va presentar el passat 22 d'octubre a l'UFEC el primer estudi epidemiològic sobre lesions en el voleibol federat a Catalunya, elaborat pel Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb la col·laboració de l’asseguradora Itegra.
L’informe, pioner al nostre país i elaborat pels investigadors del CEEAF Javier Peña i Arnau Baena, analitza 1.820 lesions registrades durant la temporada 2023-2024 i ofereix una radiografia detallada de la seva incidència, causes i distribució. Els resultats mostren una mitjana de 0,13 lesions per esportista i temporada, fet que situa el voleibol català entre els esports amb menor incidència lesional en comparació amb altres disciplines i estudis internacionals.
L’anàlisi revela que el principal grup de risc es concentra en els esportistes d’entre 13 i 17 anys, corresponents a les categories infantil, cadet i juvenil, que acumulen més del 60% de les lesions registrades. Segons els investigadors, aquesta franja coincideix amb una etapa de creixement físic i increment de la càrrega competitiva, factors que poden afavorir l’aparició de lesions i que justifiquen la necessitat de programes de prevenció específics per a les edats formatives.
Les dades indiquen que les zones més afectades són el turmell (26,8%) i el genoll (12,4%), principalment per esquinços o sobrecàrregues derivades dels salts, les recepcions i els moviments repetitius propis de l’esport. Tot i això, només el 4,5% de les lesions han requerit intervenció quirúrgica, i la major part corresponen a ruptures del lligament encreuat anterior del genoll, un diagnòstic habitual en esports amb accions explosives però poc freqüent en el conjunt del voleibol federat.
Per a la FCVb, aquests resultats confirmen que la pràctica federada del voleibol a Catalunya és segura, alhora que ofereixen una base sòlida per orientar la prevenció en els grups més vulnerables. L’estudi representa l’inici d’una línia de treball continuada entre la FCVb, el CEEAF i Itegra per millorar el coneixement i la prevenció de lesions, i servirà de punt de partida per desenvolupar protocols específics de formació i seguretat que ajudin a minimitzar el risc i a protegir la salut dels esportistes federats.
