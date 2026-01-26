La FCGolf, premio a la Mejor Gestión Federativa 2025

El golf en Catalunya está viviendo un momento de importante crecimiento, ganando nuevos federados año tras año y con el objetivo de convertirse en uno de los deportes de referencia en Catalunya en los próximos años desde la eficacia y el compromiso de la FCGolf.

Una tendencia que debe ir a más después de anunciarse hace apenas unas semanas que la mayor competición mundial de este deporte, la Ryder Cup, llegará al resort gerundense de Camiral Golf en 2031. Será un acontecimiento que deberá cambiar para siempre el panorama del golf en Catalunya y que seguro impulsará el golf en Catalunya, una tendencia que ya se está al alza y que significará también la llegada de muchos practicantes de todo el mundo, dispuestos a conocer los campos catalanes, de primer orden europeo.

Desde la FCGolf, que preside Ramon Nogué desde 2017 y que actualmente vive su tercer mandato, el gran objetivo siempre ha sido lograr nuevos practicantes, especialmente entre los jóvenes, en un deporte que tradicionalmente practican golfistas por encima de los 50 años.

La FCGolf, premiada a la 29a Festa de l'Esport Català / UFEC

Acercar el golf a los más jóvenes

Pero esa tendencia ha empezado a cambiar en los últimos años, gracias al trabajo federativo, orientado a acercar el golf a los más jóvenes a través de las escuelas, y promover un deporte que muchos han descubierto a raíz de la pandemia y dónde la posibilidad de disfrutar de una práctica deportiva al aire libre, en plena naturaleza, y rodeado de amigos y familia de todas las edades, lo ha convertido en un deporte apreciado por la calidad de tiempo y práctica que ofrece.

Y desde la FCGolf, se ha intentado canalizar ese deseo creciente por el golf, ofreciendo competiciones para los recién iniciados, y que puedan también acercarse a la competición, otro de los grandes alicientes que ofrece la práctica del golf amateur, que permite al golfista disfrutar de una agradable ronda entre amigos, o competir al máximo nivel entre los no profesionales.

La Ryder 2031, la culminación de un sueño

La FCGolf trabajó muy duro los últimos años para conseguir que la competición de golf más famosa del planeta, la Ryder Cup, que enfrenta a los mejores jugadores de Estados Unidos frente a los mejores europeos, finalmente recale en el resort de Camiral Gof (Girona) en 2031 tras unas largas y laboriosas negociaciones, en las que finalmente todo el mundo del golf, las administraciones, los clubs y la sociedad civil y económica, han unido sus fuerzas para que sea posible.

Un largo camino hasta esa fecha en que el golf tiene que aprovechar para darle un nuevo impulso desde la propia FCGolf, ganar jugadores, unos campos y clubs catalanes mejor preparados, y dispuestos a acoger jugadores de todo el mundo, que vendrán a conocer nuestro territorio y todos sus campos. Una portunidad que debe canalizar con visión y acierto una FCGolf, que recibe en la 'Festa de l'Esport Català' el reconocimiento a un trabajo bien hecho, desde su presidente a todo el equipo federativo.