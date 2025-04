La FCA guanya el premi a millor federació RFEA per 10è any consecutiu

La Federació Catalana d’Atletisme ha guanyat el trofeu a la millor federació RFEA per 10è any consecutiu. A la gala de l’atletisme espanyol a l’Auditori Goyeneche del COE és on s’han entregat tots els premis als i les millors atletes estatals del curs 2024 i també altres guardons, com el que ha sumat la FCA. La presidenta, Mercé Rosich, ha estat l’encarregada de recollir el premi.

A més a més de sumar aquest títol per desena vegada, també s’han premiat a d’altres personalitats catalanes. El lloretenc Bakr El Asri ha rebut el premi al millor atleta masculí sub 18 del curs passat, després de la seva medalla aconseguida a l’Europeu sub 18. A banda d’ell, Marta Mitjans ha rebut el premi com a millor atleta femenina de l’any 2024 en la categoria sub 20.

També va rebre un premi l’atleta gavanenc Paul McGrath. El marxador ha estat guardonat com el millor atleta sub 23 de l’any, després d’haver aconseguit medalla a l’Europeu absolut de Roma i haver participat als Jocs Olímpics. Finalment, cal destacar el premi que ha rebut l’atleta màster, Maria Rosa Escribano, com la millor atleta de la seva categoria a nivell femení.