Exitosa gira americana de Joan Monroy i Carlos Piris

Joan Monroy i Carlos Piris van sumar 6 medalles a la seva gira per Perú, Mèxic, El Salvador i Canadà Els dos esportistes catalans han estat convocats amb la Selecció Nacional per disputar la fase classificatòria del Campionat d'Europa

Els jugadors catalans Joan Monroy i Carlos Piris van sumar 6 medalles a la seva gira per Perú, Mèxic, El Salvador i Canadà, juntament amb el combinat nacional.

La primera parada va ser el Perú Challenge, amb una discreta segona ronda a individual masculí per part de Piris i una segona ronda de Monroy al Dobles Mixtes. Al Dobles Masculí van caure a primera ronda contra Ondrej Král i Adam Mendrek (CZE).

Posteriorment, es van desplaçar a Guadalajara per disputar el XIII Mexican International 2022. Monroy i Piris van aconseguir la medalla de bronze en Dobles Masculí. Sense moure's de Guadalajara (Mèxic), van disputar el 1er Campionat Iberoamericà on Piris es va fer amb el bronze en Individual Masculí; mentre que Monroy, al Dobles Mixtes amb Ania Setien, també es va fer amb el bronze. La tercera medalla de la competició la van aconseguir al dobles masculí, on Monroy i Piris van arribar amb solvència a semifinals però es van haver de retirar durant la disputa del tercer set contra José Guevara i Diego Mini (PER) degut a una sobrecàrrega muscular de Piris.

D’altra banda, Monroy i Setien es van fer amb la medalla d'or al IV El Salvador International 2022; mentre que al dobles masculí, van sumar una nova medalla de bronze superant José Alejandro Orellana i Josué Duran (ESA) i José Guevara i Diego Mini (PER).

Per acabar la gira americana, van disputar el Yonex Candian International Challenge 2022 a Markham (Toronto), on van caure a segona ronda a dobles masculí. Mateix resultat que va obtenir Monroy al Dobles Mixtes amb Ania Setien.

Finalitzada aquesta gira americana, els dos esportistes catalans han estat convocats amb la Selecció Nacional per disputar la fase classificatòria del Campionat d'Europa per equips mixtes que es disputarà a Suïssa.