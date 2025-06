Èxit rotund del primer WESE Day: lideratge femení i xarxa de futur a la seu de la UFEC

Més de 40 dones vinculades al programa WESE es van reunir a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) en el marc del primer WESE Networking Day, una jornada pensada per enfortir el lideratge femení en l’àmbit esportiu i empresarial i teixir vincles reals entre dones referents de diferents sectors.

El futur de l'esport femení

L’acte va començar amb la benvinguda institucional de la secretària general de la UFEC, Isabel Pérez, qui va posar en valor l’aposta ferma de la UFEC per la igualtat d’oportunitats dins del sistema esportiu català. “Amb programes com el WESE volem generar espais reals per al lideratge femení. No només és just, és necessari per al futur de l’esport i la societat”, va afirmar.

La jornada va comptar amb la participació de Elena Fort, vicepresidenta institucional del FC Barcelona, qui va reivindicar la visibilitat de les dones en les estructures directives: “Hem de deixar de demanar permís per liderar. Hem demostrat capacitat i solvència: ara toca ocupar els espais de decisió amb naturalitat.”

El treball en equip

Per la seva banda, Sandra Hors, directora d’Afers Corporatius, Marca i Sostenibilitat de Vueling, va destacar la importància de generar aliances intersectorials: “Quan dones de diferents àmbits ens connectem, compartim i ens reforcem, avancem molt més ràpid. El lideratge no és una qüestió individual, és una xarxa.”

La taula rodona, moderada per la periodista de Mundo Deportivo Begoña Villarrubia, va posar sobre la taula reptes, experiències i propostes per fer avançar el lideratge femení en tots els nivells. Finalment, Laia Cachinero, Marketing i Communication Manager d’Etenon, patrocinador oficial de la UFEC, va lliurar un obsequi a les WESE i a totes les participants de l’acte, i va explicar les àrees de treball de l’entitat.

Transformació de l'ecosistema esportiu

Amb un alt nivell d’implicació i un ambient de complicitat, el WESE Day va convertir-se en molt més que una trobada: va ser una declaració d’intencions col·lectiva. El missatge és clar: les dones han de ser protagonistes reals en la presa de decisions, dins i fora de l’esport.

Aquest primer WESE Day consolida el projecte com una plataforma única per compartir experiències, sumar referents i impulsar noves aliances. Un punt de partida per continuar transformant l’ecosistema esportiu amb mirada feminista i visió de futur.