Èxit rotund en el primer campionat de Kick Boxing de la temporada a Gavà

El poliesportiu Sa Fa de Gavà va acollir aquest dissabte el primer campionat de Kick Boxing de la temporada, amb una participació extraordinària. Més de 200 competidors de totes les categories es van enfrontar en una intensa jornada que va incloure més de 100 combats disputats en cinc tatamis, actius durant tota la tarda.

L’esdeveniment va comptar amb la presència de diversos campions i campiones de Catalunya i Espanya, que van aprofitar l’ocasió per posar-se a punt de cara al Campionat de Catalunya 2025, que se celebrarà el diumenge 23 de febrer al matí en la modalitat Tatami Sport K1 Rules.

El públic va gaudir especialment de les categories inferiors, on infantils i cadets van demostrar un alt nivell tècnic, evidenciant un futur prometedor per a aquest esport. En el Kick Boxing, es pot competir des dels 8 anys (categoria infantil) fins als 40 (categoria sènior), amb una categoria veterans per a majors de 40 anys.

L’èxit d’aquesta primera competició de la temporada reforça l’interès creixent pel Kick Boxing i anticipa un Campionat de Catalunya carregat d’emoció i talent.