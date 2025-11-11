TENNIS TAULA
Èxit rotund de l’internacional Salou-Costa Daurada
El Pavelló Ponent de Salou ha estat escenari d’un gran èxit esportiu i organitzatiu amb la celebració de l’Open Internacional de Tennis Taula de Veterans Salou-Costa Daurada 2025, que ha reunit 166 esportistes de 28 països. La competició ha consolidat el seu caràcter global, combinant esport i turisme en un ambient de gran nivell tècnic.
Entre els vencedors destaquen C. Merchez (Bèlgica) i J. Zilotin (Espanya) en +40, G. Rubinshtein (AIN) i S. Skobkina (Espanya) en +50, J. Jofre (Espanya) i S. Onno (Estònia) en +60, i J. Feliu (Espanya) en +70. Les proves de dobles també van tenir protagonisme espanyol, amb victòries de Merchez i Johan (Bèlgica), Zilotin i Skobkina, i diverses parelles estatals que van brillar en totes les categories.
L’èxit de la convocatòria ha impulsat l’edició de 2026, que ja compta amb prop de 50 inscrits. L’objectiu és arribar als 300 participants. L’Open ha estat organitzat per la Federació Catalana de Tennis Taula i el CTT Ganxets de Reus, amb el suport de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada, l’Ajuntament de Salou, la Secretaria General de l’Esport i la UFEC.
