Èxit rotund del II Congrés Internacional

Tancat amb nota el segon Congrés Internacional de Voleibol que ha organitzat la Federació Catalana de Voleibol aquest darrer cap de setmana a Barcelona. Èxit de participació, amb més de 200 participants de manera presencial, i èxit de continguts, ja que s’ha pogut gaudir d’un total de 19 formacions de professionals a nivell català, espanyol i internacional. Un esdeveniment que també va servir per retre homenatge a Susana Rodríguez, àrbitre internacional, i Elvira Atanes, periodista, per la seva trajectòria.

Entrenadors, àrbitres, directius, jugadors i tots els amants del voleibol han tingut el seu espai en aquesta formació multidisciplinar que s’ha celebrat a l’Hotel Catalonia Ramblas i que ha situat a Barcelona com a l’epicentre del voleibol mundial durant el cap de setmana. Dues jornades que començaven amb l’acte inaugural de la mà de Maribel Zamora, presidenta de la FCVb i Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Així, Zamora va voler recordar als presents la importància d’aquest tipus d’esdeveniments ‘que no són només de caire formatiu sinó que serveixen per ressaltar els valors de la carta olímpica com són l’excel•lència, el respecte i l’amistat’, va dir.

Durant el congrés, els participants han pogut gaudir de ponències d’entrenadors referents com Glenn Hoag, Roberto Santilli o Riccardo Marchesi, que sumen entre els seus èxits campionats del món i d’Europa en més d’una dècada de carrera. Els assistents també han gaudit de la ponència d’Aurelio Ureña, seleccionador espanyol femení entre 2001 i 2007, entre d’altres.

Els àrbitres també van gaudir dissabte de la seva jornada començant amb la Trobada Anual d’àrbitres i amb un seguit de formacions dirigides per dones com Irene Funes, analista e investigadora en comportament no verbal; Karina René i Susana Rodríguez, àrbitres internacionals durant més de 20 anys que van explicar el seu camí per arribar a xiular competicions com els Jocs Olímpics, el Grand Prix o la VNL. La jornada de diumenge la van obrir d’una banda Octavio Álvarez, psicòleg que va ensenyar la importància de la transmissió de valors en l’esport; i de l’altra el Sitting Vòlei de la mà de Dani López de Sitting Volley Sevilla, i Nello Calleja, director general de Paravolley Europe, amb qui es va poder conèixer i provar la disciplina inclusiva del voleibol.

La resta de la xerrades van dirigir-se a la gestió dels clubs amb interessants apostes com la de màrqueting i comunicació de Txell Costa per ajudar-los en la seva recerca de recursos; o la de l’exgimnasta Almudena Cid, que va aconseguir posar la pell del gallina als presents amb la seva història de superació, o la de Pedro García Aguado, on l’exwaterpolista ens va ensenyar a ‘deixar d’intentar i començar a fer’ per aconseguir l’èxit.

La realitat del voleibol actual es va poder viure a la taula rodona de Clubs de Superlliga, comptant amb la participació de Ricardo Lobato, president del CV Esquimo, Salva Vendrell, president del CV Sant Cugat, Dolors Besné, presidenta de la Federació Balear de Voleibol, i Rafa Pascual, exjugador internacional. Una conversa a quatre que va servir per definir on es troba actualment el voleibol espanyol i cap on vol anar en un futur.

Amb un cartell de luxe com el congregat aquest cap de setmana, les sales es van quedar petites per poder acollir tothom que no es va voler perdre el II Congrés de la Federació Catalana. Prop de 250 persones van assistir presencialment a les diferents xerrades, mentre que gairebé un centenar van seguir-ho telemàticament al canal de Youtube del Vòlei Català. El seguiment del congrés per streaming va ser sobretot a nivell català i espanyol, però també amb participants de Mèxic, Perú o Argentina.

A part dels inscrits, les sales del Catalonia Ramblas també va tenir convidats de luxe com Dolors Besné, David Lechón, Aaron Jaén o Begoña Pinedo, representants de les federacions territorials de Balears, Aragó, Ceuta i País Basc respectivament; Rafa Pascual i Jesús Garrido, exjugadors internacionals; Pepe Díaz, exseleccionador; o Elvira Atanes, periodista especialitzada en voleibol de l’agència EFE. Dues jornades de formacions i aprenentatge, de trobades, de reunions, d’intercanvi d’experiències que han estat valorats amb bona nota per tots els presents i que posen el punt i final a la segon edició i obren la porta per començar a preparar el Congrés del 2024.

Reconeixement a Susanna Rodríguez i Elvira Atanes a la seva trajectòria

El II Congrés Internacional de Voleibol de Barcelona també va servir per retre homenatge a dues dones que han marcat la història del voleibol espanyol: l’àrbitre internacional Susanna Rodríguez, i la periodista Elvira Atanes. Un reconeixement al seu treball i implicació com a dones que han trencat les barreres en el món de l’esport i s’han convertit en un referent en el món del voleibol.

Susanna Rodríguez, àrbitre nacional des de 1996 i internacional des del 2000 es va retirar al 2021 amb 570 partits a la competició nacional i 451 a la internacional a la motxilla. Ha xiulat finals en competicions com el Campionat del Món de Clubs, Campionat del Món de Seleccions Absolutes, Lligues Mundials i Jocs Olímpics. Molts viatges, moltes experiències i molts moments a dalt de la cadira que l’han portat a guanyar la Medalla d’Or i de Plata al Mèrit Esportiu de la Junta de Comunitats de Castella La Manxa. La FCVb no va voler deixar passar l’oportunitat de retre-li homenatge per aquesta trajectòria i li va fer entrega de la motxilla del Comitè Tècnic d’Arbitratge i Regles de Joc i d’una estilogràfica amb les sigles de la federació i un ‘gràcies’ gravat.

Un emotiu moment que es va celebrar després de la seva ponència ‘Assolint el cim: el meu camí’ i que va comptar amb la presència de la presidenta de la FCVB, Maribel Zamora, dels representants de les federacions territorials de Balears, Aragó, Ceuta i País Basc, així com el president de la CTARJ, Eduard Torrent, i companys de Susanna del col•legi català d’àrbitres i tots els presents a la sala.

Elvira Atanes, més coneguda com a Viruca, és la periodista especialitzada en voleibol de l’agència EFE que s’ha jubilat aquest estiu després de més de 34 anys exercint la professió i formant part de la historia del voleibol espanyol. Viruca ha estat la periodista que més ha escrit sobre el nostre esport i que més ha seguit a la selecció espanyola que tants èxits va recollir a finals del 90 i principis del 2000. Per aquest motiu, la FCVb també va voler agrair la tasca de difusió i l’esforç de la periodista per posicionar el voleibol en el lloc mediàtic que li pertoca. Un homenatge que va tenir lloc durant el sopar de gala del Congrés i que va comptar amb la presència de Maribel Zamora, presidenta de l’ens federatiu; representants de les federacions territorials presents, dels jugadors internacionals Javier Subiela, Jesús Garrido i Rafa Pascual, i dels seleccionadors nacionals Óscar Novillo, Aurelio Ureña i Pepe Díaz. Atanes va rebre emocionada el rellotge d’honor de la Federació Catalana de Voleibol i una estilogràfica gravada amb les sigles de l’ens federatiu i un ‘gràcies’. Maribel Zamora, ha volgut destacar que “en el voleibol hem de cuidar molt més la nostra història’ i que ‘és important no desaprofitar l’ocasió de donar les gràcies a aquelles persones que han treballat per fer més gran el voleibol, com és el cas de la Viruca i la Susanna Rodríguez”.

Elvira Atanes amb Maribel Zamora, presidents de federacions territorials, jugadors internacional i seleccionadors nacionals. | SPORT.es