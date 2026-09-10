Èxit rotund d'una cinquena edició de rècord
Més de 500 participants i una vintena de ponents de primer nivell van formar part de dues jornades enfocades a la formació, la innovació i els nous reptes de l’esport
El V Congrés Internacional de Voleibol va tancar diumenge 6 de setembre la seva cinquena edició a l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza amb més de 500 participants i una vintena de ponents de primer nivell. Dues jornades de formació, debat i intercanvi d’experiències que van posar de manifest que el desenvolupament del voleibol va molt més enllà del que passa a la pista.
Organitzat per la Federació Catalana de Voleibol, el Congrés s’ha consolidat com un espai de referència per compartir coneixement i abordar els diferents àmbits que formen part de l’esport. Entrenadors, àrbitres, directius, gestors i altres professionals vinculats al voleibol i a l’àmbit esportiu van coincidir en una proposta que va combinar continguts tècnics amb qüestions com la gestió, el lideratge, la innovació i la protecció i el benestar dels esportistes.
Aquesta perspectiva transversal parteix d’una idea clara: el desenvolupament d’un projecte esportiu va molt més enllà del que passa a la pista. La formació dels professionals, la gestió dels clubs, els models de lideratge, la incorporació de noves eines i l’atenció a les persones són també elements essencials per fer avançar l’esport.
Una formació 360º
Aquesta cinquena edició va reforçar el model de formació 360º que la FCVb ha anat construint durant els darrers anys, amb una proposta que va integrar tres grans àmbits: entrenadors, àrbitres i gestió esportiva.
En l’àmbit tècnic, el programa va reunir entrenadors de primer nivell internacional com Marcelo Méndez (Trentino Volley), Davide Mazzanti (Türk Hava Yolları SK) i Angelo Lorenzetti (Sir Sicoma Monini Perugia), que van aportar diferents perspectives sobre la construcció del joc, la preparació dels equips, el rendiment i la presa de decisions en competició.
L’arbitratge també va tenir un paper destacat amb la participació de figures de referència com Guillermo Paredes, president de la Comissió de Regles de Joc i Arbitratge de la FIVB, i Arturo Di Giacomo, president de la Comissió Europea d’Arbitratge de la CEV.
La gestió esportiva va completar el programa amb continguts adreçats a directius i responsables de clubs. Elena Fort, vicepresidenta institucional del FC Barcelona; Clemente Sierra, CEO de TOOOLS, i la UFEC, entre d’altres, van aportar eines i reflexions aplicables al dia a dia de les entitats esportives.
La participació de perfils tan diversos va permetre abordar el voleibol des de diferents perspectives i posar en comú coneixements útils per al desenvolupament dels projectes esportius.
"El creixement del voleibol depèn també de la formació de totes les persones que en formen part"
El programa va incorporar també qüestions que van més enllà de l’àmbit estrictament esportiu, com la salut mental i la protecció dels esportistes. La xerrada inspiracional de clausura, a càrrec de Lola Fernández Ochoa, va posar el focus en una etapa sovint poc visible de la trajectòria esportiva: la retirada.
A partir de la seva experiència olímpica i familiar, Fernández Ochoa va explicar com el final de l’alta competició pot donar pas a un període de vulnerabilitat, marcat en molts casos per la pèrdua de la identitat esportiva i per la necessitat de construir un nou projecte personal i professional.
La seva intervenció va reivindicar la necessitat d’oferir més eines de suport als esportistes i de normalitzar la cura de la salut mental dins l’esport.
"No només és la tècnica i l’estat físic, has d’entrenar la ment"
Headline: Mirada posada en el futur
Cinc edicions després, el Congrés Internacional de Voleibol va tancar una nova edició amb la voluntat de continuar creixent i ampliant el seu abast. "Podem dir que el Congrés s’ha consolidat com un espai de formació i intercanvi que va molt més enllà de la pista", va valorar Maribel Zamora, presidenta de la FCVb. "Hem volgut construir un model 360º que doni eines a entrenadors, àrbitres i directius, perquè el creixement del voleibol depèn també de la formació de totes les persones que en formen part".
Durant la cloenda, Zamora també va reivindicar la importància de compartir i fer visible el coneixement generat dins l’esport: "Quan dirigim institucions i estem al capdavant de projectes, també cal formar-se, escoltar i, sobretot, visibilitzar, perquè allò que no expliquem no existeix".
Amb aquesta cinquena edició, el Congrés va deixar la mirada posada en el futur, amb una sisena edició ja en l’horitzó i el repte de continuar evolucionant una proposta que ha ampliat progressivament el seu abast i que vol donar resposta als nous desafiaments del voleibol i de l’esport en general.
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