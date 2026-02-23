Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FUTBOL AMERICÀ

Èxit de participació a la jornada de proves de les Seleccions Catalanes Cadet i Júnior a Granollers

Jornada de proves de les Seleccions Catalanes Cadet i Júnior a Granollers / UFEC

SPORT.es

Les Seleccions Catalanes Cadet i Júnior de Futbol Americà van celebrar dissabte 21 de febrer una jornada de proves obertes amb l’objectiu d’iniciar la configuració dels combinats que aquesta temporada representaran Catalunya en les competicions oficials. La sessió, celebrada a les Pistes d’Atletisme de Granollers, va ser tot un èxit i va reunir al voltant d’un centenar d’esportistes entre les dues categories.

Durant el matí, els jugadors i jugadores van completar diferents exercicis tècnics i tàctics sota la direcció del nou staff tècnic de Catalunya, encapçalat aquesta temporada per Òscar Calatayud, entrenador amb una dilatada i exitosa trajectòria als Badalona Dracs. La jornada va permetre al cos tècnic avaluar el talent disponible i establir les primeres bases del treball de preparació dels combinats catalans.

Aquesta convocatòria s’emmarca en el programa esportiu de la Federació Catalana de Futbol Americà (FCFA), que manté el seu compromís amb el desenvolupament del talent jove i la consolidació de l’estructura competitiva del futbol americà català en les categories de formació.

La pròxima concentració tindrà lloc dissabte 7 de març, novament a Granollers, on es donarà continuïtat al treball iniciat en aquesta primera trobada.

Els Terrassa Reds Vermell, campions de la Copa Catalana Infantil de Futbol Flag

Els Terrassa Reds Vermell es van proclamar campions de la Copa Catalana Infantil (Sub-15) de Futbol Flag després d’imposar-se en el triangular final als Pioners de L’Hospitalet i als Barberà Rookies. El conjunt egarenc va segellar el títol amb dues victòries convincents. En el primer duel va superar els Pioners per 33-14 i, en el partit decisiu, es va imposar als Barberà Rookies després d’un matx molt disputat (25-14). Prèviament, els Rookies havien derrotat els Pioners per 15-6 en un altre enfrontament molt igualat.

Amb aquests resultats, els Reds Vermell van tancar la classificació en primera posició, seguits pels Rookies, segons, i els Pioners, tercers. La final de la Copa Catalana Infantil (Sub-15) de Futbol Flag va tenir lloc aquest dissabte 21 de febrer a les Pistes d’Atletisme de Granollers.

