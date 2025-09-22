V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
Èxit de l’Acte Central de la V Setmana Catalana de l’Esport
L’acte ha reunit representants institucionals, entitats esportives i amants de l’esport en una jornada marcada pel reconeixement i la celebració
Celebrat amb èxit l’Acte Central de la V Setmana Catalana de l’Esport, una cita impulsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya. L’acte ha reunit representants institucionals, entitats esportives i amants de l’esport en una jornada marcada pel reconeixement i la celebració.
El president de la UFEC, Gerard Esteva, i el conseller d’Esports, Berni Álvarez, han estat els encarregats de lliurar els Premis de la Setmana Catalana de l’Esport 2025, uns guardons que distingeixen trajectòries i projectes destacats en l’àmbit esportiu. En aquesta edició, els premiats han estat:
- Premi Pompeu Fabra a la promoció del català dins l’àmbit esportiu: Lluïsos de Gràcia.
- Premi Ramon Basiana a l’impuls de la internacionalització d’una disciplina esportiva: Federació Catalana de Rugby.
- Premi David Moner a la persona o entitat estrangera que fomenta la relació amb l’esport català: Delegació de França, que ha aportat el major nombre d’esportistes a la Setmana Catalana de l’Esport.
- Premi Dolors Vives a una dona que ha contribuït a la visibilitat de l’esport femení català: Sílvia Serradell, campiona de Catalunya sub12 2025 d’escacs.
A més de l’entrega de premis, la jornada ha inclòs un sopar a la fresca, així com un concert del grup Dr. Calippo, que ha posat el punt festiu i musical a una vetllada de celebració de l’esport català en totes les seves dimensions.
“Sense el gran treball de les federacions no seria possible la Setmana Catalana de l’Esport, que han demostrat un primer nivell. Han vingut a competir països de tot el món i parla de la magnitud d’aquesta competició”, ha assenyalat Gerard Esteva. Per la seva banda, Berni Álvarez ha afirmat que “la Setmana Catalana de l’Esport ens permet mostrar l’excel·lència dels nostres esportistes i la qualitat i capacitat de les nostres instal·lacions esportives”.
Amb aquest acte, la V Setmana Catalana de l’Esport consolida el seu paper com a espai de referència per posar en valor els paper de les seleccions catalanes i la seva projecció internacional.
