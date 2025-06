Èxit de la Kakapo Open Race 2025, que ja mira al 2026

La segona edició de la Kakapo Open Race conclou amb èxit al BISC de Barcelona, reafirmant-se com una cita clau per a la vela adaptada i inclusiva. Una trentena de regatistes de dos països han competit en les modalitats Hansa 303 individual i doble, en una setmana marcada per la superació, l’esperit esportiu i el bon temps.

Pau Toni Homar (CV Port d’Andratx) s’ha proclamat campió absolut i d’Espanya en categoria individual, amb Jana Mestre com a guanyadora femenina. En doble, Homar i Isaias Iglesias han aconseguit la victòria, seguits de prop per Alejandro Solera i Maria Carmen García. El podi del Campionat d’Espanya reflecteix el domini dels regatistes balears, amb gran nivell i passió a totes les proves.