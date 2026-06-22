CUFADE, UFEC I FCVB
Èxit de la jornada estatal de networking a Barcelona per impulsar noves oportunitats laborals al sector esportiu
L'event ha reunit representants del teixit esportiu i empresarial
La Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España (CUFADE), la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Federació Catalana de Voleibol (FCVB) han impulsat la jornada "Networking: Ocupació i Esport", una iniciativa que ha reunit representants del teixit esportiu i empresarial amb l'objectiu d'abordar els nous reptes del mercat laboral esportiu i reforçar els vincles entre l'esport i el món de l'empresa.
L'esdeveniment, organitzat amb la col·laboració del Consell Superior d'Esports (CSD) i el suport d'INDESCAT, ha congregat presidents i presidentes de federacions, clubs, representants de diferents unions de federacions autonòmiques, empreses especialitzades i professionals del sector en una jornada concebuda per generar coneixement compartit, detectar noves necessitats professionals i crear oportunitats de col·laboració.
Generació d'ocupació de qualitat
El president de CUFADE i de la UFEC, Gerard Esteva, ha reivindicat el paper de l'esport com una indústria estratègica i un motor econòmic amb una capacitat creixent per generar ocupació de qualitat. En aquest sentit, ha defensat la importància de consolidar espais de col·laboració entre empreses i entitats esportives per continuar enfortint i fent més competitiu el sector.
Per la seva banda, Maribel Zamora, directora de CUFADE, vicepresidenta de la UFEC i presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, ha destacat la importància de continuar generant espais de connexió entre el món esportiu i l'empresarial per donar resposta als nous reptes professionals que afronta el sector.
Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la ponència d'Ander Mirambell, primer esportista espanyol a competir en la disciplina d’“skeleton” als Jocs Olímpics d'Hivern i participant en quatre cites olímpiques. Amb una intervenció inspiradora, Mirambell ha compartit reflexions sobre la perseverança, la gestió del fracàs, la importància de l'entorn, la capacitat d'adaptació i el valor de perseguir objectius que inicialment semblen impossibles.
Les noves dinàmiques del mercat laboral esportiu
La jornada també ha permès conèixer de primera mà les noves dinàmiques del mercat laboral esportiu. Empreses i entitats de diferents especialitats han exposat les tendències que marcaran el futur del sector, posant sobre la taula la creixent demanda de perfils vinculats a la digitalització, la salut i el benestar, la comunicació, la tecnologia, la gestió d'esdeveniments, el turisme esportiu i els serveis dirigits a les entitats.
UFEC Travel, Nationale-Nederlanden, Guinew, Uspot, AON, Swimbox, Euncet Business School, Zero Limits, Idole Health i ASB Around Sport han estat algunes de les organitzacions participants, que han aportat la seva experiència i han compartit els reptes que afronten a l'hora d'incorporar talent especialitzat.
La jornada també ha reservat un paper destacat a la creació de relacions professionals, convertint-se en un autèntic punt de trobada per al conjunt de l'ecosistema esportiu.
Amb aquesta iniciativa, CUFADE, la UFEC i la Federació Catalana de Voleibol refermen el seu compromís amb la innovació, la formació i la professionalització del sector, promovent espais de col·laboració que contribueixin a enfortir l'ecosistema esportiu.
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