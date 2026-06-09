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TRAIL

Èxit històric del trail català a l'Europeu de Ljubljana

La representació catalana es va endur 8 medalles cap a casa

Èxit català a l'Europeu de Trail disputat a Ljubljana (Eslovènia)

Èxit català a l'Europeu de Trail disputat a Ljubljana (Eslovènia) / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

El trail running català ha viscut una jornada històrica al Campionat d'Europa celebrat a Eslovènia, aconseguint un botí de vuit medalles. Jan Torrella es va proclamar campió d'Europa en la modalitat Up&Down (13 K) amb un temps d'1:00:09, sumant també un bronze per equipsamb la RFEA. Per la seva banda, Maria La Chica va brillar en el seu debut federat assolint la plata individual a la cursa de llarga distància (52 K) i un altre bronze col·lectiu.

La collita catalana es va completar amb sis medalles d'equips més. Laura Figueiredo va guanyar la plata en Up&Down absolut, mentre que els joves de la categoria U20 van demostrar un gran potencial: Jan Isla i Gerard López van penjar-se el bronze en Uphill, i Laia Alonso va aconseguir la plata en Up&Down. Un èxit rodó que consolida Catalunya com a potència europea.

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