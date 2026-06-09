LLUITA OLÍMPICA
Èxit català al Campionat d’Espanya de Lluites Olímpiques amb deu medalles
Una trentena d'esportistes han representat Catalunya a Sagunt
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La selecció catalana de lluita ha tancat amb una brillant actuació el Campionat d’Espanya Sènior disputat a Sagunt, aconseguint un botí d'un or, tres plates i sis bronzes.
Laia Horta s'ha proclamat campiona d’Espanya en Lliure Femenina. En Lliure Olímpica, Elhadj Alassane i Dimitri Barkaia s’han penjat la plata, igual que Sheyma Baileche en categoria femenina. Els bronzes han estat per a Fabricio Daniel Reyes, Arsen Markarian, Yuniel Pascual, Abdel Cader Baileche, Samuel Branchereau i Larbi Brahimi.
El CLO La Mina ha assolit la tercera posició estatal en Lliure Olímpica. La Federació Catalana, que ha desplaçat una trentena de representants, ha finalitzat quarta en la general i tercera en categoria masculina.
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