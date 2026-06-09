Èxit català al Campionat d’Espanya de Lluites Olímpiques amb deu medalles

La selecció catalana de lluita ha tancat amb una brillant actuació el Campionat d’Espanya Sènior disputat a Sagunt, aconseguint un botí d'un or, tres plates i sis bronzes.

Laia Horta s'ha proclamat campiona d’Espanya en Lliure Femenina. En Lliure Olímpica, Elhadj Alassane i Dimitri Barkaia s’han penjat la plata, igual que Sheyma Baileche en categoria femenina. Els bronzes han estat per a Fabricio Daniel Reyes, Arsen Markarian, Yuniel Pascual, Abdel Cader Baileche, Samuel Branchereau i Larbi Brahimi.

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El CLO La Mina ha assolit la tercera posició estatal en Lliure Olímpica. La Federació Catalana, que ha desplaçat una trentena de representants, ha finalitzat quarta en la general i tercera en categoria masculina.