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LLUITA OLÍMPICA

Èxit català al Campionat d’Espanya de Lluites Olímpiques amb deu medalles

Una trentena d'esportistes han representat Catalunya a Sagunt

Alegria dins la representació catalana al Campionat d'Espanya de Lluites Olímpiques

Alegria dins la representació catalana al Campionat d'Espanya de Lluites Olímpiques / UFEC

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La selecció catalana de lluita ha tancat amb una brillant actuació el Campionat d’Espanya Sènior disputat a Sagunt, aconseguint un botí d'un or, tres plates i sis bronzes.

Laia Horta s'ha proclamat campiona d’Espanya en Lliure Femenina. En Lliure Olímpica, Elhadj Alassane i Dimitri Barkaia s’han penjat la plata, igual que Sheyma Baileche en categoria femenina. Els bronzes han estat per a Fabricio Daniel Reyes, Arsen Markarian, Yuniel Pascual, Abdel Cader Baileche, Samuel Branchereau i Larbi Brahimi.

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