Èxit del Campionat de Catalunya d’Edats per Equips 2023

Ha abaixat el teló un exitós Campionat de Catalunya d’Edats per Equips 2023, que ha tingut lloc a Lloret de Mar. Pel que fa als resultats, a la categoria Sub8 al Gandesana li ha valgut un empat a la darrera ronda per a proclamar-se campió amb 12,5 punts. Completa el podi en segon lloc el Peona i Peó amb 12 punts i en tercer lloc el Sant Cugat amb 11,5 punts. Per taulers Martias Alberto Sticca (Mixte1) ha estat el millor primer tauler.

A la categoria Sub10, L'Ateneu Colon A ha sentenciat un final de torneig pràcticament impecable i ha estat el vencedor amb 18,5 punts. Molt de prop l'Amposta A amb 18 punts ha estat segon i el Sant Cugat finalitza en tercer lloc amb 16 punts. Per taulers, Pau Bru (Ateneu Colon) ha fet un ple de 6 punts en 6 partides essent millor primer tauler.

Pel que fa a la categoria Sub12, Amposta i Gerunda han protagonitzat un final de competició molt renyit i finalment s'han endut la victòria els ebrencs amb 19,5 punts mentre que els gironins han quedat segons amb 19 punts. Completa el podi el Tres Peons amb 14,5 punts. El millor primer tauler ha estat Gerard Tallada (Amposta).

A la categoria Sub14, el Peona i Peó A s'ha proclamat campió de forma indiscutible guanyant tots els matxs i finalitzant amb 18 punts. E segon lloc ha estat el Gramenet amb 14,5 i millor desempat que el tercer classificat l'Amposta.

El Llinars de Sub16 ha estat intractable guanyant amb autoritat tots i cada un dels matxs aconseguint un magnífic resultat de 22 punts, amb molta diferència amb la resta dels equips de la categoria. A més, l'equip del Llinars format per l'Arnau Sánchez, l'Aramí Lobo, en Roc Boix, en Noah Molina i en Jofre Pla han estat els millors taulers. Completa el podi per equips de Sub16, en segona posició el Figueres.

Pel que fa a les categories més grans, al Sub18 el Sant Andreu ha estat el campió indiscutible guanyant la final a l'Olot. I finalment a la categoria Sub20, Peona i Peó i Llinars han finalitzat empatats en el tancat previ, i després, a les eliminatòries, el Peona i Peó s'ha imposat al Llinars a la final per 2,5 punts a 0,5 punts.