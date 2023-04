Sant Fruitós de Bages va acollir a més de 400 esportistes en només tres dies

El passat 4, 5 i 6 d’abril va tenir lloc el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials a Sant Fruitós de Bages, on van participar els millors jugadors del territori en categoria infantil, cadet i juvenil. La localitat del Bages va respirar vòlei durant els tres dies que va durar la competició, doncs més de 400 esportistes entre categoria masculina i femenina es van reunir per competir defensant els interessos de cada província. És el segon any consecutiu que el torneig es realitza a Sant Fruitós de Bages. El dimarts 4 va arrancar el torneig amb els equips de categoria cadet, on més de 100 esportistes van disputar-se el ser campions. En el grup femen, la gran final va enfrontar a dos equips de Barcelona, el 3, representant a l’Ajuntament de Sant Fruitós, i el 1, com a Vichy Catalan. El primer dels conjunts va fer-se amb la victòria després d’imposar-se en el tercer set. En categoria masculina, després de la lligueta dels quatre equips participants, Catalunya 1 Diputació de Barcelona va imposarse a Catalunya 3 Batt per 2-0 en una final molt disputada.

La segona jornada de l’esdeveniment va disputar-se el 5 d’abril al pavelló Municipal de Sant Fruitós amb els esportistes juvenils. La final femenina van jugar-la dos conjunts de Barcelona, el Wilson i el que representava l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Tot i la Èxit absolut en el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Sant Fruitós de Bages igualtat en el marcador, les noies de Wilson van endur-se el partit per 2 a 0. De la mateixa forma que en la jornada inaugural, en categoria masculina, Catalunya 1 Diputació de Barcelona va destacar sobre la resta i va endur-se l’or.

Dijous 6 d’abril posava el punt i final a tres dies de competició a Sant Fruitós amb la jornada de categoria infantil, la més nombrosa en quant a seguiment a les graderies, amb un pavelló ple de gom a gom. En categoria femenina, Batt 1 va guanyar per un ajustadíssim 2-0 al conjunt de Barcelona 3, representant a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Pel que fa a la categoria masculina, després de la lligueta entre els quatre equips participants, el triomf va ser pel conjunt Catalunya Diputació de Barcelona, que va imposar-se a la gran final a Catalunya 2 Esteban.

A l’entrega de premis dels diferents dies de competició van assistir personalitats com Àdria Mazcuñán, alcaldessa de Sant Fruitós de Bages; Laia Feliu, regidora de cultura; Josep March, representant territorial de l’esport a Barcelona; Cristina Murcia, regidora d’atenció a la ciutadania de Sant Fruitós de Bages; David Ruiz, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages; Janis Pinós, coordinadora del vòlei ASFE; Joan Girona, representant del vòlei ASFE i, Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol.