Esther Guerrero i Paul McGrath, millors atletes 2024

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) ha acollit la gran festa de l’atletisme català, amb la presència de 200 persones i el lliurament dels premis corresponents a les temporades 2023 i 2024. Esther Guerrero i Paul McGrath han estat reconeguts com els millors atletes del 2024, mentre que Cristina Montesinos i Adel Mechaal han rebut aquest mateix reconeixement per al 2023.

Durant l’entrega de premis de 2023, Cristina Montesinos va destacar per la seva emotiva intervenció, mentre Adel Mechaal era reconegut pel seu rendiment. També van rebre premis Berta Segura i Paul McGrath (sub 23), Daniela Fernàndez i Griselda Serret (sub 20) i Isaías Artigas i Sofia Santacreu (sub 18), entre d’altres.

Pel 2024, Esther Guerrero i Paul McGrath van brillar després d’una temporada culminada als Jocs Olímpics de París. La seva entrevista mútua durant la gala va ser un dels moments més destacats. Altres premiats van ser Berta Segura, Guillem Crespí i Jan Torrella (sub 23), Marta Mitjans i Àlex Pintado (sub 20), Gina Torres i Bakr El Asri (sub 18), Alba Benito i Mariona Armero (sub 16) i Laia Morera i Jeremiah Obro (sub 14).

A més, es van lliurar premis a 12 clubs, destacant L’Hospitalet Atletisme, l’Agrupació Atlètica Catalunya i el Barça. També es van reconèixer rècords de Catalunya i trajectòries destacades, com la de Ramon Ciuraneta i Maria Jesús Morera, que va rebre la insígnia d’or en jubilar-se.

Aquest esdeveniment tanca dues temporades plenes d’èxits, consolidant l’atletisme català com una referència estatal i catalana.