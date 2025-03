Esportistes destacats a la fase regular de la Superlliga: noms amb connexió catalana

Un total de quinze esportistes amb connexió catalana han format part de l’equip de la jornada de la Superlliga en el transcurs de la fase regular, on s’han jugat fins a 22 jornades. En aquesta temporada 2024-2025, repassem els noms que han sobresortit representant amb orgull els seus equips i, també la connexió amb el voleibol català.

Lliga Iberdrola

La Lliga Iberdrola, màxima categoria del vòlei espanyol en categoria femenina, és la competició que més esportistes amb lligams catalans ha col·locat dins el 7 ideal de la jornada al llarg de les 22 dates que conformen la lliga regular, amb un total de 8. Inés Victory, col·locadora titular del DSV CV Sant Cugat, és l’única jugadora que ha aconseguit apoderar-se del títol de MVP, concretament a la jornada 15, on el seu equip va superar per 3-1 al CV Sayre CC La Ballena. En aquella mateixa data, Ana Cecilia Lopes, receptora brasilera del conjunt vallesà, també va formar part del set ideal de la competició.

El DSV CV Sant Cugat copa la majoria de les designacions en el set de la jornada en relació amb el vòlei català, amb Aina Berbel ocupant-ho fins en dues ocasions (J1 i J9), i en una ocasió jugadores com Anna Newsome (J2), Alessandra Hurtado (J21) i Gomi (J2). Un altre club català, el CVB Barça, ha incorporat a la jugadora formada a la GET Blume Elia Rodríguez (J6). També n’ha format part una altra col·locadora, actual jugadora del CV Kiele Socuéllamos, Silvia Araco (J22).

Superlliga Masculina

D’altra banda, a la Superlliga Masculina, fins a set esportistes amb passat i present en el vòlei català han format part del 7 de la jornada durant el transcurs de la fase regular. Només un col·locador, que s’ha format a la GET Blume, ha estat escollit com a MVP en la seva posició, i és en Xavi Folguera, del CV Melilla, qui en la jornada 16 va superar al Leleman Conqueridor per 3-2. Tres jugadors de l’únic equip català a la categoria, el CV SPSP, han format part en algun moment del 7 de la jornada. Es tracta de l’oposat Gerard Osorio (J7), el receptor Denys González (J10), el central Moisés Vasquez (J18) i el col·locador Dayán Torres (J18). Dos lliures formats a la GET Blume i que competeixen en el Cisneros Alter i el Leleman Conqueridor han estat nomenats, com a mínim en una ocasió, dins el set ideal de la jornada. Aquests són Arnau Masià (J7, J11, J21) i Aharón Gámiz (J19).