Esportcat vetlla per la protecció dels infants i adolescents en el món de l’esport

El CAR de Sant Cugat potencia el protocol per prevenir casos de violència incorporant-hi una mirada més integral

L ’excel.lència esportiva ha d’anar acompanyada d’unes condicions d’entrenament i competició segures. En la població adulta, però també i especialment en els més joves, que són més vulnerables a determinades situacions que els poden afectar i per a les quals, per qüestions d’edat, no tenen capacitat de reacció.

Catalunya està sent un país capdavanter en la garantia dels drets dels infants, i en la prevenció i l’atenció de les violències en infants i joves. En el camp de l’esport, el Govern ha aprovat recentment el Protocol de protecció d’infants i adolescents del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès. El CAR, gestionat per Esportcat i la punta de la piràmide de l’alt rendiment català, continua sent un dels pocs centres al món que disposa d’aquesta eina de protecció per als menors.

L’estil de vida i les necessitats dels i les esportistes per assolir l’alt nivell esportiu requereixen que en certes etapes de la seva vida hagin de marxar de casa o estar gran part del dia en centres d’alt rendiment com el CAR. En aquest moment, el centre té una alta responsabilitat respecte de la cura de l’esportista i, per tant, ha de vetllar, perquè tots, i en especial infants i adolescents, ho facin en un entorn amb les característiques apropiades que en garanteixin la protecció, els seus drets i necessitats, davant situacions de violències que els afectin.

Vilagrà reivindica l’esport com a “escenari de transformació real, amb tolerància i repecte”

És en aquest context que Esportcat-Generalitat de Catalunya ha fet una actualització del protocol ja existent al Centre, amb una mirada més integral. S’hi han incorporat les novetats introduïdes per la legislació més recent en la matèria (Llei orgànica 8/2021 de Protecció integral de la infància i l’adolescència) i ha estat elaborat amb l’assessorament de la Unitat Funcional a l’Abús i el Maltractament (UFAM), de l’Hospital de Sant Joan de Déu, referent assistencial a Catalunya en aquest àmbit. Al CAR, a més de la protecció davant qualsevol tipus de violència o maltractament, s’han d’observar especialment dues formes de violència, com són el dopatge i el mal ús de l’exigència.

Algunes de les novetats que introdueix el Protocol de protecció d’infants i adolescents són la creació de la figura del delegat de protecció al Centre, la creació d’un circuit d’intervenció, l’establiment d’accions de sensibilització i formació entre els diferents col·lectius del CAR (esportistes, entrenadors/es, famílies, personal) i la carta de compromís per a aquelles persones que tracten directament, dins del CAR, amb nens, nenes i adolescents al Centre.

El protocol s’ha elaborat amb l’Hospital Sant Joan de Déu, un referent en aquest àmbit

Com explica la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, el protocol aprovat vol garantir la protecció dels infants i adolescents també en el món de l’esport, en el marc de “la legislatura de l’esport”. L’esport en tots els sentits, en tots els àmbits i des de tots els nivells, ha de ser “l’escenari propici per a una transformació real de la societat, on la igualtat d’oportunitats, la tolerància i el respecte siguin un fet incontestable”.

La protecció del nen, nena i adolescent al CAR ha estat una constant des dels inicis del centre, ja que “per a nosaltres és molt important crear un entorn segur, orientat a l’excel·lència, que ajudi al desenvolupament integral de tots els i les esportistes, especialment els menors d’edat”, afegeix Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física. L’objectiu és assolir “el major èxit esportiu i el major èxit de desenvolupament i creixement personal” al CAR, que té en un dels seus objectius fundacionals “la formació integral de l’esportista”.

Els objectius del nou Protocol:

✔Garantir la protecció i els drets dels infants i adolescents atesos al CAR davant qualsevol tipus de violències

✔Prevenir situacions de maltractaments o violències contra infants i adolescents

✔Millorar la detecció de possibles situacions de violències o maltractaments

✔Establir procediments que garanteixin la intervenció del CAR quan detecti una possible situació de risc i/o violència que afecti a infants i adolescents, per fer cessar de manera immediata les violències i protegir als i les infants i adolescents afectades

✔Notificar les situacions identificades als serveis de protecció d’infants i adolescents

El Govern ha fet una actualització del protocol ja existent al Centre, amb algunes novetats | GERARD MAGRINYÀ