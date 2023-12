Esportcat promou l’esport segur amb la creació d’un protocol de protecció a infants i adolescents

Es tracta d’una eina per prevenir, detectar i actuar amb diligència per evitar la violència en l’àmbit esportiu

L’esport és passió, és equip, és essencial, però per sobre de tot, ha de ser esport segur. Des de l’univers Esportcat es treballa per afavorir i garantir la pràctica esportiva i de l’activitat física de manera lliure i sense agressions en tots els espais. Per això, ha creat el Protocol de protecció d’infants i adolescents davant la violència en l’àmbit esportiu, que vol assegurar que “els nostres infants i adolescents no pateixin cap mena de violència quan practiquen esport i activitat física”, assegura la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i Pons.

Aquest document, elaborat pel Departament de la Presidència, fruit del treball d’Esportcat (mitjançant el Consell Català de l’Esport) i la Fundació Vicki Bernadet, entitat reconeguda en la matèria, amb la col·laboració d’entitats i professionals expertes de l’àmbit esportiu, recull les actuacions en diferents àmbits que s’han de dur a terme per “repensar els espais i les interaccions amb els i les infants i adolescents per aconseguir oferir entorns i activitats segures”, afegeix la consellera.

“Repensem les interaccions amb infants i adolescents perquè tinguin espais i activitats segures” Laura Vilagrà

També proposa recursos i accions per la prevenció i la detecció precoç de possibles situacions de risc, i l’actuació davant aquests casos. Així mateix, defineix els circuits de la intervenció i els mecanismes de comunicació i actuació per tal de difondre’ls i posar-los a disposició de les entitats esportives i de les persones que hi treballen o hi estan vinculades.

El Protocol de protecció d’infants i adolescents davant les violències en l’àmbit esportiu és d’aplicació i serà accessible per a tot el personal, entitats o organismes que treballin o col·laborin en l’àmbit de l’activitat física i de l’esport i es relacionin amb infants i adolescents.

L’elaboració del Protocol respon a un context com l’esportiu, on la possibilitat de crear vincles de confiança amb els i les professionals de les activitats esportives augmenta la probabilitat que un/a infant/adolescent verbalitzi situacions de maltractaments, abusos o altres violències a persones que percep com properes i, a la vegada, en situació d’ajudar-lo. Per tant, es considera fonamental que les persones que estan a prop d’aquestes nenes, nens i adolescents sàpiguen com s’ha d’actuar davant la revelació de situacions de violències sexuals o altres formes de violències interseccionals, i també conèixer el circuit i els recursos als quals poden acudir.

En l’àmbit específic de l’esport, un dels recursos que ha ajudat a elaborar el protocol és la guia pròpia “La violència sexual a l’esport-Guia per a persones adultes: (Re)conèixer, parlar i actuar”, elaborada pel Consell Català de l’Esport, en la qual es donen pautes per a la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contextos esportius, i on les entitats esportives juguen un paper clau en l’assoliment d’aquest objectiu per tal que reconeguin la incidència de la violència sexual, se’n parli i s’hi actuï. L’obra proposa actuacions tant per prevenir i detectar casos com per reaccionar-hi.

La creació del present Protocol respon també a l’obligatorietat que marca la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència en front a la violència (LOPIVI) i a la voluntat de la Generalitat de Catalunya de treballar des de la garantia de drets cap a la infància i l’adolescència.

Els objectius del Protocol són:

Establir les pautes d’actuació per a la prevenció, detecció i actuació en relació a situacions de violència que es puguin donar durant la realització d’activitats físico-esportives, o que siguin conegudes en aquest àmbit.

Promoure el bon tracte integral als i les infants i adolescents en l’àmbit esportiu.

Dotar al personal, entitats o organismes d’uns circuits d’intervenció àgils, i assegurar la comunicació i la notificació que permetin l’actuació amb la diligència deguda en casos de violència envers infants o adolescents, a partir de supòsits d’indicis d’aquests fets, garantint la seva protecció i dignitat, com també de les persones afectades.

Incorporar la mirada de la perspectiva de gènere en la prevenció i tractament de les situacions de violència envers infants i adolescents.

Les implantacions que haurien de fer les entitats esportives són:

Fixar el model relacional entre participants menors d’edat i el personal tècnic.

Propiciar conductes sanes i positives.

Formar l’equip professional (personal esportiu i de suport).

Disposar d’unes guies de prevenció de situacions de risc i de violència a les activitats físico-esportives i el seu entorn.

Definir les funcions del/de la Delegat/da de Protecció.