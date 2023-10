Esportcat desplega un pla pioner per formar a personal tècnic en esport inclusiu

Es realitzen 8 càpsules formatives de 5 hores a cada comarca de la demarcació de Girona i un curs de 20 hores a la seu de la Generalitat a Girona. L’objectiu és millorar l’adherència de persones amb diversitat funcional a grups ja consolidats o de nova creació.

El Govern de Catalunya posa en marxa un pla pilot pioner per formar a personal tècnic en esport inclusiu. Esportcat-Generalitat de Catalunya ha ideat un conjunt de formacions gratuïtes per donar les eines necessàries a les i els professionals de l’esport i, així, millorar la inclusió de persones amb diversitat funcional a grups ja consolidats o de nova creació. “L’esport no ha de tenir ni barreres ni impediments. Per això, les formacions que presentem, a part de ser pioneres, són imprescindibles. L’esport és una eina de primera línia d’inclusió”, precisa Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física. El pla pilot s’ha iniciat a les comarques gironines i es desenvoluparà amb diverses píndoles formatives al llarg d’aquest últim trimestre.

El contingut s’ha pensat a partir de la realitat dels clubs i les persones professionals. Segons Jordi Sansabrià, llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i coordinador d’activitats de l’Associació POTS, i Estefania Plans, fisioterapeuta, també llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, especialitzada en discapacitat intel·lectual, persones encarregades de dur a terme les formacions, la idea és que “tingui una aplicació directa i que siguin pràctiques i molt útils”. Per aquest motiu, destaquen que des del primer moment es reflexionarà sobre la discapacitat, però també es resoldran situacions i dubtes reals. Comptaran amb la presència de ponents testimonials amb diversitat funcional.

Les formacions seran de dos tipus: píndoles formatives de 5 hores i un curs de 20 hores. Les càpsules es realitzaran a les 8 comarques de la demarcació de Girona, mentre el curs es portarà a cap a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. “Volíem que totes les persones professionals de l’àmbit esportiu i de l’activitat física tinguessin a l’abast una formació pràctica en l’àmbit de l’esport inclusiu, per això vàrem establir 2 modalitats de curs”, comparteix Anna Julià Camps, representant territorial de l’Esport a Girona. Les formacions s’adrecen tant a tècniques i tècnics esportius de diverses entitats, monitores i monitors del sistema esportiu, així com a coordinadores i coordinadors del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCCE).

Actualment ja s’han dut a terme dues píndoles formatives, a les quals hi han participat més de 50 tècniques i tècnics esportius. La primera va tenir lloc al Consell Esportiu Gironès (Girona) el passat 14 de setembre. La segona, va tenir lloc a Blanes, a la ciutat esportiva de la ciutat, el 6 d’octubre. En tots dos casos es van haver d’ampliar l’aforament per l’alta demanda.

El procés de la inclusió: presència, participació, progrés

El procés de la inclusió, segons els docents de les formacions, consta de tres parts: presència, participació i progrés. Amb aquest projecte es vol emfatitzar amb la participació i el progrés i avançar garantint una inclusió amb una visió més global i aconseguir més eines tant en el tracte i l’entrenament de la persona amb diversitat funcional, com la comunicació amb la família o l’equip, entre altres continguts. En definitiva, assolir la millor integració possible d’un col·lectiu que ja participa en les diferents activitats fisicoesportives. Concretament, les formacions estan pensades per obtenir una adherència més completa de persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, trastorns mentals, sensorials i amb trastorns de l’espectre autista.

Tots dos cursos estan certificats per l’Escola Catalana de l’Esport i complementen les formacions ja reglades que aquesta imparteix. Aquesta acreditació treballa en la línia de professionalitzar el sector esportiu, tasca que fa molts anys que es treballa per consolidar-ho.

Taula d’Esport Adaptat de les comarques gironines

Aquesta és la primera acció de la Taula d'Esport Adaptat de les comarques gironines, en què la Generalitat, la Diputació de Girona, institucions i entitats esportives, col·laboren per consolidar un marc de treball conjunt en el sector de l’esport adaptat. Aquesta formació s’emmarca també dins dels objectius estratègics del Pacte Nacional de Salut Mental.

Docents durant la formació de 5 hores | Esportcat | SPORT.es