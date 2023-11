El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona ja té data: 25 de novembre

Aquesta serà la 36a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Tennis de Taula L’escenari de la competició serà un any més el Poliesportiu La Salle Bonanova

Dissabte 25 de novembre a partir de les cinc de la tarda. La 36a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Tennis de Taula ja té dia i hora per ser anotades a l’agenda dels bons aficionats que any rere any no es volen perdre la cita amb aquesta tradicional cita, la millor oportunitat per al públic català de gaudir en viu a casa nostra d’alguns jugadors situats en posicions molt destacades del rànquing mundial.

Un any més, l’escenari de la competició serà el Poliesportiu La Salle Bonanova, que l’acollirà per setzena edició consecutiva i 24a al llarg de la història del torneig, dues terceres parts del total de 36 que s’hauran celebrat quan tingui lloc la d’enguany.