Doble medalla per a la selecció catalana en el Campionat d’Espanya d’Òmnium i Madison

La selecció catalana de ciclisme en pista ha aconseguit dues medalles de plata en el Campionat d’Espanya d’Òmnium i Madison, celebrat a Galapagar (Madrid). Amb una delegació de 15 ciclistes, l’equip català ha demostrat el seu potencial en diverses categories, destacant especialment la cadet Marina Fernández, subcampiona d’Espanya tant en òmnium com en madison, fent parella en aquesta última prova amb Berta Benisa.

Gran actuació catalana a l’Òmnium

La competició va començar amb les proves d’òmnium en totes les categories. En la modalitat cadet, Marina Fernández es va proclamar subcampiona d’Espanya, consolidant-se com una de les joves promeses del ciclisme en pista. L’actual campiona de Catalunya en diverses disciplines va competir a un alt nivell i només va ser superada per la manxega Gema Tornero, per una ajustada diferència de 5 punts. Berta Benisa va finalitzar en 9a posició, mentre que en la categoria masculina, els millors resultats catalans van ser per Dídac Mulet (10è), Álex Sánchez (16è) i Roc Escobar (19è).

En la categoria elit/sub23, Erik Martorell va brillar en l’inici de la competició, aconseguint la victòria en la prova de scratch. Tot i un bon rendiment, no va poder mantenir la regularitat i va finalitzar cinquè en la classificació general. Adrià Garmendia, en el seu debut com a sub23, va completar una meritòria actuació amb una 7a posició, destacant especialment en la Tempo Race, on va ser segon. En categoria femenina, Laura Rodríguez va finalitzar 8a en una prova dominada per Eukene Larrarte.

Pel que fa a la categoria júnior, Adriana Vargas es va quedar a les portes del podi amb una 4a posició, mentre que la seva companya Naia Torrent va finalitzar setena. Vargas, campiona d’Espanya cadet en scratch i subcampiona en eliminació, es va quedar a només 7 punts de les medalles. En la categoria masculina, Hugo Vicente (8è), Ferran Marcé (20è) i Lucas Strahodinsky (21è) van ser els representants catalans més destacats.

Segona medalla per a Marina Fernández a la Madison

Les proves de madison van ser testimoni d’una altra gran actuació de l’equip català. En la categoria cadet, Marina Fernández i Berta Benisa van sumar una nova medalla de plata, competint de manera brillant i puntuant en tots els esprints. La parella catalana només va ser superada per les valencianes Débora i Amanda Miravet.

En la categoria júnior femenina, la història es va repetir, amb Adriana Vargas i Naia Torrent finalitzant quarta, molt a prop de les medalles en el seu debut a la categoria. La parella masculina formada per Ferran Marcé i Hugo Vicente també es va quedar a un pas del podi, aconseguint una meritòria quarta posició. Lucas Strahodinsky i Eric Trillo van completar la prova en 8a posició.

Finalment, la competició es va tancar amb les proves elit/sub23, on Erik Martorell i Adrià Garmendia van ser els únics representants catalans. Amb una actuació consistent, van aconseguir una 6a posició final, sumant un total de 17 punts al llarg de la prova.