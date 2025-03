Espectacular triomf de Nagore Martínez a la Copa de la Reina al RCG El Prat

La golfista de Golf Sant Cugat, Nagore Martínez, ha aconseguit al RCG El Prat una espectacular victòria a la gran final a la 107a edició de la Copa de la Reina, l'Internacional d'Espanya Amateur Femení, després d'imposar-se a la final a la irlandesa Olivia Costello, per 1up.

Un triomf brillant de la jove catalana després d'haver anat per darrere al marcador durant pràcticament tot el duel -va arribar a anar 3 a sota-, per iniciar la remuntada en els últims forats, igualar la contesa al 16 i rematar la feina al 18 per emportar-se aquest històric triomf al RCG El Prat.

Nagore, la gran preferida

Nagore entra al selecte grup de campiones del torneig dels últims anys com Carla Bernat, Cayetana Fernández i Andrea Revuelta, vencedora a la darrera edició a Guadalhorce. Ara arriba el triomf per a la jove catalana, que partia com una de les favorites, encara que en un torneig tan llarg i complicat, amb dues rondes stroke play i després eliminatòries directes, aconseguir el triomf final encara té molt més valor.

Nagore arribava en gran forma i confiança a aquesta Copa de la Reina després d'imposar-se fa unes setmanes a la Copa Andalusia i ha confirmat amb aquesta victòria com una de les jugadores amb més projecció del golf espanyol. La de Golf Sant Cugat finalitzava les dues rondes stroke play tretzena, amb voltes de 75 i 73 cops, a l'espera dels enfrontaments directes. A la primera eliminatòria superava una companya seva de la FCGolf, Daniela Montolio per 1Up.

Imparable a les eliminatories

En setzens de final va haver d'emprar-se a fons per imposar-se a Amanda Revuela al desempat. A vuitens es va desfer de la sueca Ebba Lundqvist pel marcador més còmode (4/2) ia quarts, es va enfrontar a la francesa Rosanne Boere, a qui es va imposar per 2/1.

Arribava el moment definitiu amb les semifinals, i ja molt a prop del títol. Nagore va haver de veure's a una altra companya dels equips nacionals com Liz Hao, a qui va superar en un final ajustat (1up). Amb la final a la butxaca, la jove golfista va esperar el seu moment davant la irlandesa Costello, i sense perdre el control tot i anar per darrere, va saber donar l'estocada a la rival als forats finals per acabar imposant-se al 18 i aconseguir potser, la victòria més important de la seva carrera.