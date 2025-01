Un espectacular Míting Catalunya amb molts rècords

No podríem detallar amb paraules el magnífic Míting que hem viscut a la PC Catalunya Carme Valero. La desena edició del Míting Internacional Catalunya a Sabadell ha aplegat a més de 1.000 persones que han gaudit de diversos rècords de Catalunya i Espanya, del Míting i també han pogut veure estrelles de la talla de Mariano Garcia, Esther Guerrero, JaëlBestué o AdelMechaal.

Però comencem pel noms propis. El primer, el de Marta Mitjans. La maresmenca ha aconseguit el rècord d’Espanya sub 20 ST i el rècord de Catalunya sub 23 als 800 m amb una espectacular marca de 2:03:68 i ha aconseguit la victòria de la prova amb molta superioritat.

Però no ha estat l’única persona sub 20 en fer una magnífica competició. Àlex Pintado ha executat una gran cursa de 1.500 m per acabar enduent-se el rècord de Catalunya i d’Espanya sub 20 ST amb un temps de 3:40:46. Pintado ha estat envoltat de tòtems, però això no li ha prohibit de fer una cursa molt completa i rebaixar en set segons el rècord català.

A banda de Mitjans i Pintado, gran cursa d’Elvin Josué Canales. L’atleta gironí ha polvoritzat el rècord de Catalunya absolut ST amb una excel·lent marca d’1:45:83 als 800 m, que a més també li ha servit per ser rècord del Míting. Un gran registre que l’ha permès entrar de nou als llibres d’història de l’atletisme català.

Però aquest no ha estat l’únic rècord del Míting. Gran inici de temporada de Jaime Guerra, que amb 7.82 m a la llargada, ha aconseguit la victòria i el RMIT. L’atleta del Cornellà Atlètic també ha executat un concurs molt complet. A banda d’ell, RMIT del cubà ShainerReginfo als 60 mll, amb 6.63, la mateixa marca que CobyHilton.

Però el Míting ha tingut altres noms propis. Per començar, el gran duel Mariano Garcia-AdelMechaal als 1.500 m, que s’ha emportat l’atleta murcià amb 3:35:87, seguit del palamosí amb 3:36:75. En aquesta cursa, Pol Moya ha batut el rècord d’Andorra amb 3:40:74. D’altra banda, la banyolina Esther Guerrero no ha pogut aconseguir l’RCAT buscat però sí la victòria final als 3.000 m amb molt patiment, però satisfeta per haver-ho lluitat, amb marca de 8:58:91.

D’altra banda, bon inici de Jaël-SakuraBestué, amb una marca de 7.28 a les semifinals i 7.31 a la final dels 60 mll. Bestué ha derrotat a les seves rivals, Denis Van Den Widenberg i Rosalina Santos. A la masculina, bona marca de Guillem Crespí, amb 6.77.Al pes, victòria del romanès Andrei Rares amb 20.65, i la millor marca per un català de Jotas Ortega, amb 15.87 m.

A la perxa, el nord-americà Carson Cody ha guanyat amb 5.51 m, seguit del català Artur Coll, amb 5.41 m. Al triple salt, gran victòria de TessyEbosele després de només tenir el primer salt vàlid. La catalana Elda Romeva ha saltat 12.90 m. A l’alçada, la neerlandesa Antonia Glenka ha estat la guanyadora amb 1.84 m, amb Fatoumata Diallo saltant 1.75 m a casa seva.

La victòria als 60 mt femenins ha estat a càrrec de la sèrbia AnjaLukic, amb una marca de 8.18, seguida de Xènia Benach amb 8.29. Daniel Cisneros s’ha endut la prova masculina amb 7.80, amb Marc Gale acabant amb 7.92. Bernat Erta, amb 46.96, ha tingut un gran debut enduent-se el títol dels 400 mll, també amb Blanca Hervás guanyant la prova femenina, amb 53.31.