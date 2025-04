ESIDE reuneix les grans veus dels eSports al seu nou curs de Locució i Comunicació Digital

Ja estan obertes a les inscripcions a una nova edició del curs Locutor de locució d’eSports: Narradors del Futur de l’Escola Superior d’Innovació de l’Esport (ESIDE). Un curs que comptarà amb un equip docent d’altíssim nivell, format per professionals que són referència absoluta dins del món dels eSports, la comunicació digital i el gaming.

Si vols fer el salt com a caster, creador de continguts o comunicador digital, aquest curs no només t’ensenyarà tècnica i teoria. T’ensenyarà qui realment coneix el sector des de dins, qui en viu cada dia, qui ha posat veu i rostre als grans esdeveniments d’eSports del país. Les inscripcions es poden fer a: www.eside.pro.

Un professorat d’elit

Entre els docents, hi destaquen creadors de contingut que coneixen de primera mà l’ecosistema digital actual. És el cas de Suja, influencer amb milers de seguidors a Instagram i Twitch, que parlarà sobre la comunicació en plataformes socials i la creació d’una marca personal vinculada als eSports.

També formarà part de l’equip docent el comunicador i periodista especialitzat en creació de contingut digital i streaming Norman López, el creador de contingut digital en català més vist i seguit a Twitch (@lopeznorman44). L’acompanyarà Carles Jódar, periodista especialitzat en ràdio, televisió i continguts digitals i premi FBC de Periodisme Esportiu en modalitat ràdio 2024.

A la llista s’hi suma Ana Oliveras “Anouc”, una de les primeres jugadores professionals d’eSports a Espanya i pionera en la professionalització del sector. Fundadora de projectes clau i amb una àmplia trajectòria en la gestió d’equips i competicions, Anouc compartirà la seva visió única sobre com es construeix una carrera sòlida dins dels eSports, tant davant les càmeres com darrere els grans projectes.

També hi participaran l’streamer i creador de contingut Edgar Manchado, conegut per la seva proximitat, estil comunicatiu fresc i capacitat per connectar amb les noves audiències del gaming. Manchado aportarà la seva experiència sobre com crear una comunitat fidel i professionalitzar la presència digital.

La periodista especialitzada en eSports i cultura gaming Ainhoa Campos (Noa), amb una trajectòria consolidada a mitjans i plataformes especialitzades, ajudarà els alumnes a entendre com es cobreix informativament l’escena competitiva i quines són les claus per comunicar amb rigor i proximitat.