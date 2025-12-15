PITCH AND PUTT
Enric Sanz i Sergi Arisa guanyen el Rànquing Doble FCPP 2025
Del 12 al 14 de desembre es va jugar la tercera i última prova de la X edició del Rànquing Doble FCPP 2025 al camp de Pitch & Putt Lleida, a Torre-Serona (Lleida).
El millor resultat els tres dies de competició el van aconseguir Marçal Moré i Jaume Vidal (P&P Franciac), amb un gran registre d’11 cops sota par, en segona posició es van classificar Lluís Cucurull i Francesc Sala (P&P Bellpuig), amb un cop més, mentre que el tercer lloc va ser per Carlos Lorenzana i Raúl Martínez (P&P Hcp1), amb 46 cops.
