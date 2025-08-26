Empenta catalana en el somni mundialista del vòlei espanyol

Fins a cinc jugadores procedents de Catalunya formen part del grup que es troba a Nakhon Ratchasima (Tailàndia) disputant el Campionat del Món femení de voleibol, un torneig on la selecció espanyola femenina no competia des de fa més de 40 anys.

Ariadna Priante, Zoí Mavrommatis, Patricia Llabrés, Carla Jiménez i Maria Segura són les esportistes que foment part de la Selecció Espanyola en aquest repte.