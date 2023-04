Emotiva trobada d'internacionals del Bàsquet Català i mitjans de comunicació

Celebrat en el marc del Centenari del Bàsquet Català (1923-2023), l'acte ha comptat amb l'assistència d'unes 150 persones El president de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), Ferran Aril, ha reconegut que "és un orgull poder reunir-vos en una trobada com aquesta"

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) i la Fundació del Bàsquet Català (FBC) han organitzat una emotiva trobada a l'Espai Endesa de Barcelona amb mitjans de comunicació, jugadores i jugadors internacionals del Bàsquet Català i membres de la Junta Directiva de l'FCBQ i del Patronat de la Fundació.

Celebrat en el marc del Centenari del Bàsquet Català (1923-2023), l'acte ha comptat amb l'assistència d'unes 150 persones en una jornada molt especial de retrobament i on esportistes internacionals de diferents dècades han pogut compartir amb professionals del periodisme d'ara i d'abans anècdotes de la història del nostre esport.

El president de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), Ferran Aril, ha reconegut que "és un orgull poder reunir-vos en una trobada com aquesta. Volíem fer-vos un senzill però molt sentit reconeixement, tant a jugadors i jugadores, com a la premsa esportiva. Una mena d'homenatge per la tasca que heu fet i seguiu fent pel Bàsquet Català".

Per la seva part, Isabel Buesa, directora general d'Endesa a Catalunya, ha assegurat que "vosaltres, jugadors i jugadores de bàsquet, a través dels vostres clubs i entitats heu fet possible que milers de joves i infants hagin tingut referents reals en els valors de l'esport: l'esforç, el treball en equip, el joc net i la igualtat d'oportunitats".

Membres del Comitè d'Honor del Centenari com Eduard Portela, president d'honor de l'ACB, o Gerard Esteva, president de la UFEC, tampoc s'han volgut perdre aquesta jornada juntament amb Susanna Closa, representant de l'IBE, i Santi Sarraute, representant de la Diputació de Barcelona.