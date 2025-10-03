MOTOS AQUÀTIQUES
Emoció a l’Ampolla en el Campionat de Catalunya de motos aquàtiques
La cinquena prova puntuable del Campionat de Catalunya de motos aquàtiques, en la modalitat de circuit, ha ofert un gran espectacle a la platja de les Avellanes de l’Ampolla, un escenari consolidat per a la competició. Tot i el vent i el mar mogut, la regata es va poder disputar amb normalitat, exigint el màxim d’habilitat als participants.
Com és habitual, la cursa es va estructurar en tres mànegues per categoria. A GP3, l’absència del líder provisional, Narcís Segura, va obrir la porta a nous protagonistes. Oriol Oliva va guanyar la primera mànega, però Nil Bonich es va imposar en les dues següents i es va endur la victòria general, acostant-se al lideratge del Campionat. Lluís Montalà va ser tercer en totes les mànegues.
En GP1, la lluita pel lideratge va ser intensa. Manel Segura va començar fort amb una victòria, però Roger Pujol va reaccionar amb dues mànegues guanyades i es col·loca líder provisional. Miquel Àngel Gargallo, penalitzat per saltar-se una boia, va acabar tercer, i la seva errada pot resultar decisiva.
Amb tot per decidir, la classificació general queda oberta a l’espera de la darrera prova del campionat, que se celebrarà el 18 d’octubre al CN El Balís i on es resoldrà el títol en totes dues categories.
