Els Riudoms Rebels revaliden el títol de campions de la LCFA

Els Riudoms Rebels han tornat a coronar-se com a campions de la Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) per segon any consecutiu, imposant-se als Argentona Bocs per 0-13 en una final disputada aquest diumenge 11 de maig al Municipal Reddis de Reus. Amb aquest triomf, el conjunt del Baix Camp consolida la seva hegemonia al panorama català. Adrià Solis, clau en defensa, va ser distingit com a MVP del partit.

Els Rebels van marcar el ritme des del primer moment. Una acció decisiva dels equips especials va desbloquejar el marcador, amb un bloqueig d’un "punt" dels Bocs que va permetre a Marius Daniel Filip recuperar la pilota dins la zona d’anotació per posar el 0-7. Poc després, una intercepció al "quarterback" Eloi González va derivar en un "field goal" de Sergi Güibas, ampliant l’avantatge fins al 0-10.

Abans del descans, una cursa espectacular d’Adrià Solis va tornar a portar perill, tot i que l’intent de Güibas de sumar tres punts més no va reeixir. A la represa, els Bocs van reaccionar i van disposar d’una clara oportunitat per retallar distàncies, però la sòlida defensa dels Rebels va mantenir l’avantatge.

Ja en el darrer quart, una nova errada dels Bocs en la recepció d’un xut va ser aprofitada per Marc Garcia, que va recuperar la possessió. Güibas no va fallar i va segellar el definitiu 0-13. Una darrera intercepció d’Adrià Solis va acabar amb qualsevol opció de remuntada argentonina.

En categoria cadet, l’equip combinat dels Bocs+Pagesos va alçar el títol després de superar els Badalona Dracs (18-13) en una final d’infart; mentre que les Barberà Rookies van ser subcampiones estatals després de caure per 6-12 contra les Black Demons en una final molt disputada.